Más de 22 mil pacientes no retiraron sus medicamentos

Durante los cuatro primeros meses de este año se dejaron de retirar 22,308 medicamentos de las farmacias de la Caja de Seguro Social (CSS), a nivel nacional, notándose un aumento en la cantidad de pacientes que asumen esta práctica, en los últimos años, informó el coordinador nacional de Farmacia, Carlos Rodríguez.



De acuerdo a los procedimientos establecidos, los medicamentos se pueden retirar de las ventanas de entrega hasta 72 horas luego de haberse dispensado, si el paciente no llega a buscarlos, se llena un formulario y los medicamentos se devuelven, ya sea a los recetarios o al depósito, por lo que la CSS no pierde esos medicamentos.



Rodríguez indicó que sí existe algún grado de perjuicio, tanto para el paciente como para la institución; explicó que al entregar el medicamento al paciente que llego primero y no lo retiró, le quita la oportunidad a otro paciente que sí lo necesita.



Igualmente, destacó que el paciente no se cura con solo atenderse con el médico, ya que si el médico le recetó un medicamento, este es el que le va a ayudar a restablecer su salud; de lo contrario, se agravará su condición y cuando regrese tendrá que utilizar más medicamento o uno más costoso.



El proceso de restitución del medicamento a los recetarios o al depósito, requiere de una serie de trámites que acarrea costo económico y tiempo a la institución.