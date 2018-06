El sol sale para todos

Juan Urriola

online@laestrella.com.pa



Una gran polémica, ha causado "la iniciativa" de la ASEP al promover una resolución que limita y frena el desarrollo de la energía solar, energía renovable del futuro y motor de la generación distribuida.

Ante la avalancha de críticas, la ASEP se está dedicando a defender su tesis ante gremios, lo cual no se compagina con su anunciada cancelación... En el Rommel gritarían: Y VIENE EL GOL!!

Veamos algunos puntos de vista al respecto:

· La Secretaría de Energía responsable de los planes estratégicos, dio prioridad al desarrollo de las fuentes de energías renovables

· En 2017 es la ASEP quien propicia la inversión en renovables dando énfasis al desarrollo para auto consumidores residenciales e industriales.

· A qué se debe la súbita contradicción de hoy?

La ASEP ha propuesto el cobro por el uso de la red a las personas y empresas que tienen un sistema fotovoltaico sin considerar el beneficio ambiental, energético y económico que estos sistemas brindan al desarrollo del país.

En todas las vistas y conferencias de la ASEP, ha habido un gran ausente, la Secretaría de Energía, que debiera salir al frente, a la defensa de su recién presentado Plan Nacional, y evitando que la ASEP, esté cruzando, en una evidente extralimitación de funciones la frontera entre la planificación estratégica y la regulación, es decir juez y parte.

Una de las empresas distribuidoras, aparentemente promotora de la "iniciativa" de la ASEP, aparece como escolta en cada una de las consultas sesgando la discusión. Las distribuidoras tienen beneficios que la ley 6 les confiere: Monopolio geográfico, ganancias garantizadas, beneficios económicos sustanciales por reducción de pérdidas técnicas y por fraude por debajo de las aprobadas en la tarifa de 4 años, entre varias otras.

Hoy, la capacidad instalada de paneles solares bajo el concepto de autoconsumo es de 19MW, vs 1,600MW de demanda pico y una capacidad instalada de generación que excede los 2,300MW y que se duplicará los próximos 5 años con la entrada de la generación de electricidad con Gas Natural. En otras palabras, el desarrollo solar que la "iniciativa" de la ASEP pretende frenar es de menos del 1%. ¿A quién realmente se está defendiendo? No me parece que es al usuario Pablo Pueblo, que de esto, y del argumento del subsidio escribiremos por separado.

La ASEP tiene tareas inmediatas y serias que son prioridad de corto plazo y hacer hoy consultas para "que les queden al próximo gobierno" me causa mucha suspicacia. Será que hay que abrir espacio para los contratos que por chambonadas se otorgaron al gas natural, y de allí el ataque a las fuentes renovables incluyendo el agua y el viento que también están en el periscopio del submarino?

Se le ha sugerido al Administrador de la ASEP que en todas estas discusiones es imperativo integrar a los grupos ambientalistas, aún no se ha visto.

Reitero, la energía solar y la generación distribuida son el futuro, hay que promoverlos y protegerlos. ASEP tiene derecho a darse un tiro en el pie, pero no tiene derecho a darle un tiro en la cabeza a las fuentes renovables.