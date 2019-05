La llorona del 9 de mayo del 2019

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



RECULAMBAY

El Ferrari de Etesa dio un cambio radical con la cuarta línea eléctrica, porque pese a que llamó a licitación y llegó casi, casi a la materialización de este acto, mandó a decir que ninguna propuesta cumplía los requisitos y mandó a parar la vaina. ¡Ataja!

PUTREFACTO

Me mandan a decir que el pliego de cargos del servicio de limpieza de las plantas de tratamiento de Arraiján y La Chorrera, bajo la dirección de Saneamiento de la Bahía que dirige Roberto De León, está totalmente amañado a favor de la empresa francesa Suez. Los europeos nos tienen en todas las listas negras, pero a sus empresas les gusta Panamá. ¡Cuidado, estamos en el último mes de este gobierno!

TEJEMENEJE

Dice que hubo una discusión muy seria entre Pacha y Yanibel. Que Pacha quería imponer unas vainas, pero Yanibel no le hizo caso, porque ‘tongo bota'o, no pone boleta'. Al final, me dicen que no habrá sesiones extraordinarias para ratificación de magistrado y directivos del Canal. ¡Ataja!

CACIQUE SANTEÑO

Me cuentan que Nito bien puede ser cacique santeño porque allá fue donde obtuvo la mayor cantidad de votos y de votación general. Mientras que el promedio del país fue de 73 por ciento, la votación en Los Santos rondó casi el 80 por ciento. ¡Chanfle!

BUEN APORTE

También me cuentan que los gallos de Pancho Alemán le dieron literalmente el triunfo a los perredés, porque el aporte fue de 86 mil votos y la ventaja que le sacó Nito a Rómulo fue de 40 mil votos. ¡Santa cachimba!

NI CON LA AYUDA

Dice que la semana pasada, antes de las elecciones, la indicación que dieron a los perredistas en La Pintada fue que apoyaran con todo a Dana. Que allá fueron a dar Peter Michael, Yanibel y Quibián, que se reunieron con Julio, pero parece que no les surtió efecto. ¡Cara...mbola!

POR EL NORTE

Al que llamaron del norte para que les explicara el tema de las elecciones generales de Panamá fue al politólogo y analista internacional Carlos Guevara Man. Y la cosa fue de ya pa' ya, porque ayer mismo estaba reunido con el Tío Sam.

DE RIPLEY

Me cuentan que el mismísimo Patrón ahora se reúne con Rubén Sousa, el patriarca del partido comunista. Dice que analizan semanalmente la situación del país. ¿Cómo se come esa vaina?

POR UN PELITO

A pesar de no haber sido electo, hay que felicitar a Rafael Pino Pinto por la buena campaña que hizo por una curul en el circuito 8-10; también a Manolo Álvarez Cedeño, que corrió como independiente en Chame. Dos rostros que de seguro veremos en busca de un escaño legislativo en la elección de 2024.

EN VEREMOS

Todavía faltan varios circuitos plurinominales por concretar la elección de sus diputados. En el circuito 8-9, entre la subidera y bajadera de santos, el asunto es que ningún candidato alcanzó el cociente, por lo que la peleadera por el medio cociente y el residuo tiene a seis candidatos en puja y repuja.

SONANDO

Me dieron un nombre que busca con todo Pandeportes es Eduardo Cerda. Fue el mismo que representó a Nito y al PRD en el conversatorio con los atletas y dirigentes que organizó el Comité Olímpico de Panamá. Otro que mueve la maraca por ese puesto es Franz Jr., que no logró la curul en San Miguelito.