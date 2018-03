La llorona del 9 de marzo del 2018

La Llorona

OTRA MÁS

Las demandas de inconstitucionalidad contra la nueva Ley Electoral llueven por semanas. Parece que ahora empiezan a aflorar los detallitos y la letra menuda, lo que promete un pandemonio. Ahora no vaya la Tremenda Corte a fallar el año del moco.

POR MONTÓN

Ya que hablamos de Ley Electoral, las denuncias sobre la violación de la veda electoral casi llegan a 150. Bueno, no hay duda de que apenas comienza, porque parece que las violaciones seguirán y por ende se convertirían en investigaciones, va a ser al por mayor. ¡Ataja!

EN VAINAS

El presidente peruano vuelve a estar en la cuerda floja, porque el Congreso de ese país estudia otra moción de destitución, por el maná brasileño que se goloseó. Al paso que va, parece que está como el pavo: ¡No pasa a diciembre!

CABREADO

‘Me dicen que al Coronel Díaz Herrera lo llamaron de un ‘call center' diciéndole que estaba moroso en el Municipio capitalino, por una licencia de ‘consultor'.

CABREADO II

Explica el Coronel que en efecto hizo gestiones en el MEF para tal actividad hace un año y le denegaron, por mora en impuestos por venta de libros históricos.

NO SE PUEDE

Para Díaz Herrera ‘encima que distribuidoras como nos cobra a escritores 70% de comisión y uno no saca ni para la tinta de impresora, el Estado Panameño que no logra una sola condena en los atracos billonarios nos estimula a los que escribimos con impuestos de las pocas ventas'.

PAPA CALIENTE

Dice que hay una papa caliente sobre el escandaloso cierre de operaciones decretado por la AMP en contra del histórico Balboa Yacht Club, que será tema de investigación en la Asamblea Nacional. Al parecer el cierre beneficia a empresarios en isla Perico.

¡EFICIENCIA!

Dice Fraguela que el nuevo registro del Mitradel está causando problemas. Que los usuarios y los abogados requieren un servicio apropiado, pero solo hay dos personas que atienden a cien personas diarias. La vaina es un lío.

¿A QUIÉN CUIDAN?

Alguien pregunta ¿qué hace un patrulla con un poco de agentes estacionado en la Casa de la Carne de El Cangrejo? Todos los días están allí, incluso se estacionan en el lugar de los discapacitados, ¿para hacer qué? Hay sospechas de que están cuidando a alguien del Pentanova. ¡Que alguien explique!

PONCHERA

Parece que no hay acuerdos entre el Legislativo y el Ejecutivo. Dice que Pacha no se resigna a aceptar que perdió la Asamblea y por eso no quiere dar el go para una negociación interpartidaria. Lo que me cuentan es que viene otra ponchera. ¡Ay padre!

ORDEN

Justo ayer la gente de Asesoría Legal de la Asamblea empezó el análisis para determinar qué van a hacer con la defenestrada comisión de Credenciales. Alguien que sabe de estas vainas dice que es probable que la Asamblea ahora le ordene a Pacha nombrar los magistrados. ¡Ay cara...mbola!

MAFIA

Dicen que entre las boletas chimbas de la ATTT y los cobros sin uso de la tarjeta Panapass, hay una mafia detrás. Que ahora tienen un corre, corre, porque el Ministerio Público inició las pesquisas. ¡Más de uno anda comprando Lomotil!

GUERRA PERREDISTA

Me mandaron esto: ‘Zulay dice que demandará para que no haya dos primarias en el PRD, lo que no dice es que ella quiere que sea una sola elección para ser candidata a dos puestos a la vez. Como se metió a la presidencial y si no tiene chance, quiere asegurarse como diputada. Ese es todo su problema'. ¡Mi madre!