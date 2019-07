La llorona del 9 de julio del 2019

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



TIKI, TAKE

Me enteré de que en la Locura hay un movimiento pa' provocar la convocatoria a elecciones internas para escoger nuevos dirigentes. Que para ello, el grupo de los martinellistas busca convencer al 30 por ciento de los convencionales. ¡Santa cachimba!

NADA DE ESO

La gente de Maerk mandó a decir que no tiene intenciones de construir el puerto de Corozal. El CEO de Maerk se reunió con Nito la semana pasada y luego de eso, salió un tuit local hablando sobre el interés de la naviera en Corozal. Maerk aclara que no fue eso lo que habló y niega interés en el puerto de Corozal. ¡Ataja!

PAZ TOTAL

Dice alguien que vive en Punta Roca, el edificio donde también reside la exvice Isabelita, que ahora tienen una paz, porque no hay SPI en el ‘lobby' y mucho menos el cuartelito que habían instalado en el sótano. Que ahora todo mundo es normal y no andan como que fuesen extraños, pidiendo permiso para subir a sus apartamentos. ¡Cara...mbola!

LA EXTRAÑAREMOS

A la columnista y comunicadora Berna Calvit se le va a extrañar. El domingo publicó su última columna ‘A mi manera', pero las puertas están abiertas para cuando sienta la necesidad de expresarse.

CAMPAÑITAS

Parece que en el deporte se han montado un par de campañas muy puntuales. Una, dándole plomo a Mónika en Pandeportes y otra, promoviendo la construcción de una Villa para los Juegos de 2022 en Panamá.

CAMPAÑITAS II

El chusco del deporte me contó que lo de Mónika salió de una computadora donde no cambiaron las propiedades del documento distribuido en las redes sociales, correos electrónicos y otros medios. Cayó como Picuiro, igualito. ¡Ajooooo!

JUEGOS DE 2022

Lo de construir la Villa para los Juegos de 2022, dice el informante de Calle Cuarta, que viene de un grupo de ingenieros y arquitectos que quiere morder su pedazo del pastel deportivo. El asunto es que la gente de Gran Bretaña quiere poner el billete para construir la obra, exigiendo ‘máxima transparencia'.

MANGA POR HOMBRO

Me cuentan que en un buen número de instituciones públicas, la transición como que no ha pegado para nada y que las cosas no despegan, porque están contagiadas de ‘tortuguismo'. En la AMP, dicen que ni café, ni azúcar ni papel higiénico han podido comprar los del ‘Buen Gobierno'.

CULEBRÓN

Alguien comentando que el juicio al Loco parece un culebrón, como esas telenovelas mexicanas ‘Simplemente María' o ‘La Colorina'. Que cada día que pasa pierde el interés de la gente y al final esta vaina va a quedar en nada. ¡Santo cielo!

PANDEMONIO

Al nuevo ministro de Gobierno lo sorprendieron ayer con una reyerta en La Joya, que provocó al menos 10 heridos. Que se ponga duro y tome acciones firmes, porque si no juegan bolsita con él. ¡Chanfle!

POR LO SUYO

Me volvieron a decir que a los empleados de la empresa italiana que tiene contrato de ensanche de la Vía Omar Torrijos les deben salarios y le vienen demandas por prestaciones laborales impagadas. ¡Mi madre!