La llorona del 9 de enero del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



VIENE LA CONSTITUYENTE

Alguien me dice que Pacha no quiere dejarse robar el mandado y viene con su Constituyente debajo del brazo. Que la fórmula será hacer los cambios y aprobarlos justo en las elecciones de mayo de 2019. Aparte de las nuevas autoridades, habrá una papeleta para aprobar o desaprobar la nueva Constitución.

FUMANDO DEBAJO DEL AGUA

Me cuentan que lo que Pacha no va a dejar pa' la campaña es que le digan que no ha cumplido con su promesa de la Constituyente. Que tiene a Salvador trabajando a todo vapor pa' sacar el documento en los próximos meses. ¡Pendejo no es!

COMPADRE, ¿CÓMO ES ESO?

"Playboy vamos a jugar football". Eso fue lo que gritó el director de PANDEPORTES en su discurso el viernes en la inauguración del campeonato nacional juvenil de béisbol, frente al Presidente. "Playboy" en vez de Play ball o pleibol y fútbol en lugar de béisbol. ¡Cara...mbola!.

VUELVE EL CÁLCULO

Dice que la gente de la Comisión de Credenciales volvió a retrasar las consultas ciudadanas pa' la ratificación de las magistradas designadas. Dicen que calculan que el resultado de las elecciones internas de la locura, les dé un aire pa' quebrar a los diputados CD. ¡Chanfle!

NO ES NO

La vaina es que la oposición a la ratificación de las magistradas crece como buen arroz. Ahora cada vez que ven a Pacha en cualquier evento lo primero que le preguntan si va a desistir de esas designaciones y cambiarlas por otras. Dicen que la Tovar piensa en sacudir el cuerpo y que Zuleyka no sabe qué hacer, pero ninguna de las dos ya aguanta el guaqueo. ¡Ay padre!

FUEGO AMIGO

Me cuentan que el audio de Much Hot Cortés, fue sacadito de su cel... Chuzo, mejor que esté atenta y vea con quien lo deja durante las reuniones. ¡Santo cielo!

FUEGO AMIGO II

Desde la esquina del alma me dicen que quien anda celebrándolo es la Giselle GanganStyle, quien parece tener motivos pa' bailar, ya que el judío que no es tan limpio, y un prieto son los cerebritos que no la quieren como Secretaria General.

DERECHO COMPARADO

Un lector escribió esto: ‘La nueva Ley Electoral, si la lees bien, te darás cuenta que fue escrita en Venezuela y corregida en Cuba. La oposición no puede opinar y el oficialismo en permanente campaña!. ¡Santo cielo!

APOYO LA MOCIÓN

Dice alguien que si a SOHO lo alquilan pa' oficinas públicas, que vota pa' que todo el Ministerio de Educación sea trasladado a ese lugar, para así mandar un mensaje de que tenemos una educación de primer mundo. ¡Santa Bárbara bendita!

ALISTANDO MALETAS

Dice que la embajada de Panamá en Rusia está trabajando a todo vapor, contestando consultas y cuanta vaina a todos los panameños que están alistando maletas pa' apoyar a la Sele. Lo bueno de todo es que los panameños no necesitan visa, solo un pasaporte con vigencia de no menos de seis meses.

CONMORACIÓN

Alguien con buen ojo dice que hoy será la mayor participación de panameños en las actividades del 9 de enero. La vaina es que es un picadillo de actividades, porque hay desde piquete contra la corrupción, hasta romerías a las tumbas de los mártires.

EMPEZÓ LA VAINA

Comenzó a circular un libro que tiene vuelto loco a Trump. Paralelo a esto, Obama acaricia con volver a la Presidencia y Oprah Winfrey está pensando a lanzar su candidatura. Si en Panamá llueve, en gringolandia no escampa.