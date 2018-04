La llorona del 9 de abril del 2018

La Llorona

MILLONARIO EN UN 2X3

Dice que un abogado de la Loto en tiempos idos, ahora es el señorón de los caballos. El hombre ahora tiene un criadero de caballos de paso y se mueve en una Infiniti. Que la gente le pregunta ¿cuál es el cursito que hay que tomar para hacerse millonario en solo meses, después de vivir con una mano adelante y otra atrás?

DE VIAJE

Me mandaron a decir que el que anda de viaje por China es Blandoncito. Que algo anda buscando por ese bosque, donde la chinita se perdió. Y también me dijeron que Angélica también hizo maletas no sé pa' dónde. ¡Cómo gozo!

COCTEL DE LÍOS

Lo que viene parece una reacción en cadena y coordinada meticulosamente. Primero está la amenaza de huelga en Colón, donde ya se escuchan tambores de guerra. El gobierno dice que cree que el diálogo es la opción más viable. ¡Ay padre!

COCTEL DE LÍOS II

Si a lo de Colón le sumamos la huelga llamada por la gente del Suntracs a partir de la otra semana y que a estos, los de Frenadeso ya anunciaron que se unirán, lo que significa la Asociación de Profesores de la República de Panamá, entonces hay dinamita pura. ¡Santa Bárbara bendita!

EMPIEZA EL DESFILE

Hoy empieza la mandadera de hojas de vida para los que quieren que Pacha los considere pa' magistrado de la Tremenda Corte. Dice que algunos saben perfectamente que no llegan ni a la esquina, pero en su nueva hoja de vida queda como ‘seleccionable' para magistrado de la Tremenda Corte. ¡Opaaaa!

CURIOSIDADES

Alguien me envió esto: ‘En Las Tablas se está escogiendo la Junta Directiva Distrital de PRD y el candidato Miguel Oliva de la facción de Nito es marido de la HR Érica González, actual jefa de Descentralización en Panamá, quien ha pasado al área a movilizar a todos los HR (quienes son los que controlan a los delegados) para que voten por su marido'.

HASTA LA TUSA

La abogada que agarraron con blanca nieve fue jueza penal. Que hace como dos años detuvieron a su hijo en una mula con un cargamento; lo condenaron en primera instancia y lo absolvieron en segunda. El hijo se echó año y medio preso, pero el negocio era de la mamá. ¡Santo padre!

VUELVE Y TRABA

El Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio volvió a darle un soplamoco a Pandeportes. Condenó a la institución a pagarle más de ocho melones a la empresa que hacía la Ciudad Deportiva de David. Primero la condenó por 17.8 melones, pero como Pandeportes le había dado un anticipo, la volvió a condenar, pero restándole el anticipo. Ahora Pandeportes, o sea, todos los panameños, deberemos pagar más de ocho melones más.

POR LO MENOS

Por Ecuador dicen que las investigaciones que se abrieron a raíz de los ‘Papeles de Panamá' lograron que el país recuperara $84.3 millones. Esto, relacionado a 1,572 auditorías y controles por evasión tributaria. Y que todavía falta más.

DE COLECCIÓN

Ayer no dejaron de circular los memes con palabras que se han hecho virales de los representantes del actual gobierno: Mentecatos, ñañecos, folclóricos, marginales, inútiles y la última: mamones.

PARA REÍRSE

Y lo que faltaba fue el meme a propósito de la Copa del Mundo que recientemente estuvo en suelo patrio. Este meme decía así: ‘Lo importante no es levantar la copa, sino bebérsela: Ferrufino, Alma Cortés y Genaro López'.