La llorona del 8 de marzo del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



REVULÚ

Las reformas electorales vigentes están causando ruido por todos lados. Alguien me dijo que incluso, las encuestadoras están en problemas y uno bien estudiado en el tema se atreve a decir que esta ley, sobre las encuestas, puede ser objeto de demanda de inconstitucionalidad.

REVULÚ II

Precisamente desde TVN me mandaron a decir que si bien la vaina está pa' los tigres en los medios, no fue esta la causa de la no difusión de la encuesta de Dichtter & Neira. Que fue la encuestadora la que decidió mejor no salir, justo por los impedimentos y trabas de la ley electoral. ¡Ay padre!

SUGERENCIA NO MÁS

Primero fue Ebrahim y alguien por la misma línea le manda a decir también que ‘si tanto quiere quedarse en Panamá el piloto de Clayton, que le pida trabajo a quien destruyó económicamente con sus inventos. Y que empiece diciendo la verdad de su renuncia'. ¡Cara...mbola!

YO NO SER PERIODISTA

Alguien me manda esto: ‘Que una locutora que se cree periodista utiliza su espacio radial para desprestigiar a una candidata de la UNACHI y ganar chen chen'. ¡Santo cielo!

ATRACO A LA VISTA

Mucha gente cabreada porque en los panapás les están descontando más de la cuenta. Incluso, les aparece el uso de los corredores cuando sus vehículos ni siquiera han tomado esas vías. ¡Otro atraco a la vista, como las boletas de la ATTT!

FELICITACIONES

Los coclesanos están de fiesta. Su equipo juvenil es el campeón nacional. Una generación que viene jugando juntos desde la categoría infantil, corona una de sus grandes hazañas. Sin dudas, estos chicos le seguirán dando alegrías al pueblo coclesano en los próximos años.

TAN PILLAOS

Gente de adentro asegura que los cabecillas del Suntracs atizan la huelga para conseguir que les aumenten 60 centavos por hora para echar mano del fondo de huelga que cuidan celosamente. ¿Cómo?

TAN PILLAOS II

Es un misterio cuánto tiene ese jugoso fondo que cuando hay huelga usan a discreción. Alguien se pregunta si la fórmula de esta ocasión es si los jefes del Suntracs quieren desviar bastantes miles para la campaña política...

CURIOSIDADES

De la final del campeonato juvenil, se escuchó a algunos fanáticos comentando: lo bueno fue Coclé, Campeón del torneo; lo malo, los diputados Fello Pérez y Katleen Levy recibiendo el trofeo de subcampeones, en lugar del equipo de Panamá Este. Lo feo: la barba del Chino Succary. De todo hubo en el Rod Carew.

QUE INVESTIGUEN

Un chusco del boxeo dice que varios boxeadores se han ido a pelear al exterior, sin la autorización de la Comisión de Boxeo, y menos, el permiso médico correspondiente. El resultado de esto: nuestros boxeadores trapeando lonas en el exterior. Cuando pase una desgracia, buscarán a los culpables. A ver si Pandeportes abre la investigación al respecto.

RECLAMO

Un becario del programa Ifarhu-Senacyt para estudios de doctorado en el extranjero me cuenta que hay un retraso en el refrendo de los pagos de las becas. Que cientos de estudiantes están sobreviviendo con los ahorros (que ya se están agotando) o han tenido que pedir ayuda a sus familiares en Panamá.

RECLAMO II

Le mandan a decir al Camaronero de la Contraloría que por favor agilice el trámite, ya que las becas debieron pagarse en febrero y ya con este retraso la vaina pinta por lo largo. Que se apure en el refrendo y les haga llegar el maná lo más pronto posible que están cruzando el Niágara en bicicletas.