La llorona del 8 de julio del 2019

La Llorona

¿PRUEBAS FÍSICAS?

Parece que la vaina de que los policías estén en forma viene en serio y con medidas recias. Según la información, a comisionados, subcomisionados y otros cargos de relevancia, los mandaron a hacer pruebas físicas, porque hay una clase de panzones con uniforme policial que hasta que da pena. ¡Chanfle!

PA' LA CALLE

Dice que también van a tirar buco policía pa' la calle, a cuidar a la gente. Muchos se habían acostumbrado a pasar el tiempo en un escritorio, haciendo labores en instituciones que nada tienen que ver con la Fuerza Pública. ¡Ataja!

NO IMPUESTOS

Dice que ‘Nito' no va a subir impuestos. Que el que sugirió esa vaina se está fumando un quenque de mala calidad. Parece que la fórmula pa' poner circulante en la calle es pedir prestado, y pa' eso va ‘Nito' a Estados Unidos a mediados de mes.

MODUS VIVENDI

Me comentan desde Quarry Heights de una eterna sobreviviente de seis gobiernos, cuyo modo de operar es cantar todas las serenatas que ayudó a componer. Ricky. ¡Ojo con Migdalia, que te cargan sin que te des cuenta!

SERIO, SERIO

Un piloto me escribe diciendo que los neopanamax están gastando más agua que la esperada, y eso que todavía no llegamos al número de tránsito de neos ideal por día. Que es algo que pareciera que no se estimó, y si lo hicieron, nunca creyeron que afectaría. ¡Santa Bárbara bendita!

SERIO, SERIO II

Si a la cantidad de agua que se chupa por tránsito un neo, se suma la vaina de que las cuencas no reciben la suficiente precipitación pluvial, el Gobierno debe actuar rápido, porque está en juego la gallinita de los huevos de oro.

TOCUMEN

El fin de semana le estuvieron cayendo al nombramiento de la subgerente de Tocumen. Primero por el sueldo, que es el asignado a subgerente desde siempre. Después dijeron que es familia de Gaby y que por eso la pusieron. La vaina es que no son familia y ya ella estaba prestada del Canal en el aeropuerto desde le 2014.

TOCUMEN II

La funcionaria, al parecer, tiene una trayectoria intachable y es una técnica muy calificada en ‘proyect managent'. Llegó al aeropuerto hace más de cuatro años para tratar de implantar el Modelo de Panificación del Canal de Panamá y se desempeñaba como vicepresidente de Planificación y Estrategia.

ENAMORADO

Dice que el que está más enamorado que una cabra es el expresidente de México Enrique Peña Nieto. Que no hizo en divorciarse de la actriz Angélica Rivera, cuando ya tiene planes de cosas serias con la modelo Tania Ruiz Eichelmann. El otro que está muy enamorado es Lula, con una mujer de 40 años. ¡Vea pues!

VIENE EL GRAN COMBO

La reconocida agrupación de salsa El Gran Combo de Puerto Rico celebrará sus 55 años en Panamá con un gran concierto el próximo sábado 31 de agosto. Para los amantes de la buena salsa, la oportunidad es de oro.

POR EL MANÁ

Dice que los gringos, ahora que tienen a buen recaudo al Chapo Guzmán quieren su dinero. Según los cálculos, El Chapo tenía la friolera de 12 mil 666 melones repartidos en Panamá, México, Estados Unidos, España y otros países. ¡Santa cachimba!