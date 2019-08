La llorona del 8 de agosto del 2019

La Llorona

PUNTO Y PUNTO…

Dice que el que iba con la bendición de Palacio pa' ser contralor era Martínez Acha, aunque antes que él el favorito era Rojas. La vaina es que los diputados decidieron que ellos no iban a acatar línea y rapidito aprobaron una resolución de bancada de apoyo a Gerardo Solís, quien ahora sí está feliz. ¡Ataja!

TEJEMENEJE

Me cuentan que la empresa de un españolito ODICO Panamá, S.A., se ha hecho como chivo loco, porque después de recibir a satisfacción el concreto para una carretera en Lagunita, Sorá, ahora no quiere pagar. El afectado es el ex repre de Bella Vista, quien ya está poniendo las denuncias en el Ministerio Público. ¡Ataja!

APLAUSOS

Alguien me manda esto: ‘Excelente acción policial al retirar de una protesta una bandera alterada e irrespetuosa de nuestro símbolo patrio. La bandera nacional se respeta'.

COMO GORGOJOS

Me contó el operador de la desalinizadora de Taboga que cuando estaba lista la orden de compra a Israel de la membrana dañada, los genios del Idaan se rindieron y el gobierno detuvo la orden, porque no se han hecho nombramientos en la junta directiva del Idaan y la compra ya no podía ser directa y toda otra suerte de excusas... Dice que los taboganos estarán mínimo seis meses más sin agua.

DESASTRE

Ya que hablamos de Taboga, me cuentan que todavía no han tapado los huecos en la rampa de playa Honda, que hicieron las amigas del alcalde anterior. Los huecos se llenan de agua, sirviendo como criaderos de mosquitos. Los residentes de las isla voluntariamente echan cloro para prevenir el dengue y demás plagas.

BRAGUETA EN LIMA

Me enviaron una foto en la que se aprecia a Wever en un palco ‘reservado' en los Juegos de Lima. Su gafete tiene el número 2, o sea, que solo puede entrar a ver las competencias de natación. No le dieron el 4, que es para los periodistas, aunque insistió en que él tiene un medio en Panamá.

BRAGUETA EN LIMA II

Lo que no supe es ¿cómo pudo salir del país el ex secretario general de la Asamblea Nacional?, con los procesos que aún tiene en su contra. Quien sabe de estos vericuetos legales dice que la fiscalía que lleva su caso debe verificar si Franz podía hacer el viajecito a la fría capital peruana.

CEBOLLA, JAMONES Y PAGOS

Con la llegada de la cebolla importada, la garantía de que el pueblo, el mero pueblo, tendrá sus jamones picnics para fin del año y el pago de cuentas pendientes a los productores, se cumple parte de las acciones del sector agropecuario en estos primeros días del Buen Gobierno. Esperamos sigan por ese camino de apoyo al productor criollo, luego de malos ratos recientes.

CALLES Y TONGOS

En la comunidad de Cerro Viento, precisamente por dos calles, la combinación de La Diabla Vegetariana, con el mecánico Chimbo y unos tongos uniformados, que según dicen, proceden de las subestaciones de Juan Díaz y Don Bosco, siguen alarmando a los residentes. La DRP debe investigar esta situación irregular de los uniformados.