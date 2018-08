La llorona del 8 de agosto del 2018

La Llorona

OTRO ABUSIVO

Me cuentan que en Cancillería montaron una investigación a una embajada porque la cuenta telefónica vino súper abultada. Cuando realizaron el análisis, descubrieron que el mismísimo embajador tenía este cuentón en roaming, igualito que el sub del INAC. ¡Mi madre!

CENSURA EN CHINA

Para los que piensan que China está progresando: Disney no va a poder estrenar su nueva película Christopher Robin en China. La han censurado, pues no les gusta que digan que el emperador Xi Jiping se parece a Winnie The Pooh.

PILLADOS

Dice que residentes de Rufina Alfaro fueron al concejo municipal de San Miguelito a oponerse al cambio de zonificación. Pero la mitad de los que fueron estaban era haciendo campaña política, hicieron ‘show' sin llevar propuestas concretas. ¿Cómo?

ACCIONES

Me cuentan que después que El Loco dijera que ‘está limpio' y que será el Estado quien pague por él, abogados de la querella presentarán próximamente una ‘acción pauliana'. ¿Cómo se come esto Martha?

ACCIONES II

Cuando pregunté, me explicaron que la ‘acción pauliana' busca retrotraer los actos de traspaso, desvíos y despojo u ocultación de bienes, en perjuicio de acreedores. ¡Santa Bárbara bendita, que caiga más cerquita!

CALIENTE, CALIENTE

Los que parecen que no se la van a aguantar son los funcionarios del IDIAP, quienes están ca...nsados, por la ineficiencia imperante, dicen. Que todavía no han visto el décimo, todo por la deficiencia en el departamento de Recursos Humanos en la elaboración de las planillas... ¡Chanfle!

CALIENTE, CALIENTE II

Y no conforme con la falta del décimo, me escriben: ‘Recursos Humanos del IDIAP todavía tiene el descaro de pedir dinero para celebrarle el cumple feliz al Director General ¿o es que no tiene para celebrárselo él solo o su grupo cero?'. ¡Sin comentarios!

OTRA VEZ

Ayer se dio a conocer la triste noticia de que en el Complejo han fallecido 21 neonatos. Dice que el promedio de defunciones de pequeñines es entre 8 y 11, pero 21 prendieron las alarmas. Investigan por qué pasó esta tragedia.

LA DEMANDÓ

El Loco demandó a la vicepresidenta, Isabelita, por ‘ocultar o rehusarse' a dar información a la defensa técnica del extraditado sobre las condiciones en que sería trasladado. Dice que le han quitado todo, desde tarjetas de crédito, firmas y le han cerrado cuentas. La demanda es por 21 melones.

REUNIÓN EN AGENDA

Con la ponchera que se veía venir por los productores, ayer se anunció que Pacha va a reunirse con este sector el próximo 16 de agosto. La última vez los productores se reunieron con el gobierno, representado por el ministro Carles. Como dice que no les llevó soluciones, se levantaron de la mesa. ¡Ajooo!

GUERRA POLÍTICA

En Veraguas hay una guerra, específicamente en las redes sociales de Santiago. En una de ellas ponen a dos candidatos que tienen casos pendientes en los juzgados de familia, por entrarle a mongo a sus ex. ¡Ay padre!

AUMENTO

En la Asamblea aprobaron ayer en primer debate un aumento a los jubilados y pensionados. Hasta 800, 20%; de 801 a 1,000, 15% y 10% para los que ganan más de mil dólares. ¡Santo!