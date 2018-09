La llorona del 7 de septiembre del 2018

La Llorona

VIVARACHOS

Dice que desde la Dirección de Farmacias y Drogas están emitiendo resoluciones sobre supuestas fallas de productos para la presión, pero cuyo fin es justificar la compra directa en el Cajetón de pastillas para esta enfermedad que cuestan 50 centavos cada una. Las que eliminan valen entre 2 y cinco centavos. ¿Qué clase de corrupción es esta?

TRAMPOSO

Dice que unos tipos del SENAN llegaron a un apartamento privado, donde alquila uno de sus miembros, pero el tipo ahora se quiere hacer el vivo y no pagar lo que debe de alquiler. La vaina es que los tipos del SENAN recogieron los videos de vigilancia y se los llevaron. ¿Y esa vaina, ahora son fiscales de instrucción?

RIPOSTA

Ayer se estrenó en este medio como columnista Ramón Fonseca Mora y, entre otras cosas, dijo que Cuchungo Endara (q.e.p.d), fue el que hizo empresas mixtas. El Toro le mandó a decir que eso fue completamente falso. Que lo de las empresas mixtas fue él.

PA' QUEBRARLO

Ayer el diario colega La Prensa reveló que tiene demandas civiles y penales que alcanzan los 61.7 melones. ¡Chuleta, con esa vaina pa' la quiebra!

GARRAFÓN EN EL MIDA

Un hijo de papi diputado, es tremendo garrafón de 4 mil panchos de los tantos en el MIDA. Tiene como título jefe de la unidad forestal, pero si acaso se aparece una vez al mes, pero siempre tiene viáticos. ¿Será que siempre está vigilando el ambiente?

BRIBONADAS

Un chino -venezolano conocido en el patio como Roberto, está haciendo trámites para la ciudadanía panameña, pero resulta que el paisano es investigado en la patria de Bolívar por la comisión de varios delitos, mientras en Panamá está imputado por defraudación. El susodicho se hace pasar por dueño de un mall en el interior donde no tiene arte ni parte. Ojo Carrillo con el expediente de Siem Wu.

CON TODO

Entre los precandidatos del CD para representante de Ancón, hay uno de lujo. Ricardo Bustamante. Dice que el hombre decidió ir al ruedo, porque siente que tiene la capacidad de enfrentar a los están en el poder desde hace rato. ¡Ajoooo!

EL SUPREMO

Comebollos que buscan respuestas a sus solicitudes en el MOP, les informan que el Gallito Chiricano Samudio está incapacitado y no hay mas nadie que pueda dar respuesta. Piden un sub director, a ver si la institución no paraliza las peticiones de los comebollos.

MENSAJE DE WEEDEN

Me mandó esto Alvin: ‘Hemos reducido la cuantía (demanda a Nex y a la periodista) a una cantidad simbólica, pese a que consideramos el daño es mucho más grande para demostrar que el ánimo de Fanuco no es enriquecerse, sino reivindicar su nombre y su dignidad varonil. Consideramos responsables del daño causado en adición del ex cabo a la periodista y al canal porque ellos fueron vehículo que causó un daño irreparable a la imagen pública y familiar a el señor Fanuco'.

ORGANÍCENSE

Alguien me manda esto: ‘Solo empresas y organismos internacionales de paz y cooperación deben ubicarse cerca de las riberas del Canal. El plan maestro de las áreas revertidas si no contempló un área exclusiva para embajadas debe hacerlo para brindarles una mejor seguridad. ¡Basta del desorden en las áreas revertidas!'.

RESISTENCIA CONTRA TRUMP

Un grupo de resistencia en la Casa Blanca está pidiendo que declaren incapacitado a Trump para gobernar por problemas de salud mental y amoralidad. Boicotean su agenda y denuncian sus peores inclinaciones porque actúa de modo dañino para las instituciones de Estados Unidos. La deriva de Washington es manjar para China.