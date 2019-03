La llorona del 7 de marzo del 2019

La Llorona

A LO CALLADITO

Me aseguran que Macondo es el lugar de las negociaciones en secreto que tiene la gente del Madurito y Diosdado, con los de Guaidó y los gringos. Que por aquí puede salir una vaina en cualquier momento. ¡Santa cachimba!

PARÓN EN SECO

De lo otro que me dijeron es que los chinos fueron parados en seco en Panamá. Que los gringos llamaron a Pacha, lo metieron a la sede del Comando Sur, lo pusieron a bailar la tirinaja en el caso Venezuela y le dijeron, para TLC con los chinos. ¡Cara…mbola!

PARÓN EN SECO II

A propósito de los chinos, dice que lo que está por allí todavía corriendo es la vaina del tren a Chiriquí, pero pronto puede quedar como el canal por Nicaragua. ¡Glug, glug, glug!

SACANDO LOS COLMILLITOS

La gente de Arenita no quiso quedarse atrás y en los carnavales sacaron sus colmillos. Por varios puntos se notaba la propaganda ‘Vota con Rómulo; ponle al gancho al 7'. ¡Juntos, pero no revueltos!

TE DOY MI APOYO

El que dio una sorpresa en los culecos de Penonomé fue DJ Black. Dice que después de poner a bailar a la gente al mejor estilo de ‘Los locos somos más y Xux…su…ma…', en El Manguito, el hombre anunció el apoyo a Ameglio y con jingle incluido. ¡Santo cielo!

¿NO LO INVITARON?

La que botó la casa por la ventana el lunes de Carnaval fue la expresidenta Moscoso, quien se lanzó tremendo parrandón desde Punta Mala. Ministros y hasta el mismísimo Pacha bailotearon. El que no apareció pa' la foto fue Blandoncito.

TRISTE ESPECTÁCULO

Alguien me pregunta ¿qué le pasó a Jorgito?, el ministro vocero, que cargado lo tuvieron que sacar el lunes y martes de Carnaval del Parque Porras en Las Tablas. El man no pudo con tanto ‘vuelve loco'... ¡Si maneja, no tome!

SEQUÍA VS. BOTADERA DE AGUA

La ACP ha venido advirtiendo sobre la grave sequía que ha afectado seriamente los niveles de los lagos. Con responsabilidad, ha tomado medidas de ahorro tanto en los esclusajes como en la generación hidroeléctrica y anunciado reducciones progresivas del calado de los buques.

SILENCIO EN EL IDAAN

Mientras la situación se agudiza día a día y la ACP toma medidas, el Idaan no ha anunciado ninguna medida de ahorro o para penalizar el abuso del consumo. ¿Incapacidad o politiquería barata? Sus ejecutivos deben actuar con responsabilidad en su manejo, sin calcular impactos políticos.

CONCIENCIA

En carnavales, me di mi vuelta por el río Cabuya y fue bueno ver cómo los visitantes tenían sus bolsas negras grandes para botar la basura. Parece que las campañas contra la contaminación de ríos y quebradas está surtiendo efectos.