La llorona del 7 de marzo del 2018

La Llorona

BUSCANDO TRABAJO

Muchos comentarios ha generado el videíto del piloto Johnny, quien dice que se quiere quedar en Panamá y por eso está buscando trabajo. Alguien me había dicho que iba de consultor de una cadena de televisión, pero ahora parece que lo hará desde aquí. ¡Ay padre!

BUSCANDO TRABAJO II

En el videíto, el embajador jubilado va a buscar trabajo a los bomberos, pero parece que no está en condiciones y lo deja el carro bomba. Al final, llamó a la One Two y quedó ofreciéndose para ser su maquillista. ¡Ataja!

MENTECATO

Al que le han dado con tubo es al ministro Dulcineo, a quien ahora lo conocen como el ministro Mentecato. Que este mote no se lo quita nadie, ni aunque se bañe siete veces en el río Jordán o que rece 14 padre nuestro por cuatro años. ¡Cara...mbola!

COJE CANDELA

Los magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela acogieron la solicitud de la fiscal general de ese país para que se llame a juicio al Madurito porque, según las investigaciones, comió bastante maná brasileño. ¡Que lo pongan a bailar samba!

VIENE LA VAINA

Parece que la paralización de labores en la construcción está a la vuelta de la esquina. Ya Suntracs anunció piqueteos a medio día, que incluyen cierres de calles, en las principales obras de construcción en todo el país, ya que no han llegado a acuerdos con la Capac.

VIENE LA VAINA II

Alguien que sabe de las negociaciones dice que la propuesta de aumento de salarios en la construcción que pide Suntracs provocaría que aumenten las viviendas y locales comerciales en hasta un cuatro por ciento. ¡Cara...mbola!

SIN ENCUESTAS

Me dijeron que TVN canceló el contrato de la encuesta de Dichter & Neira que venía haciendo primero mensual y luego cada dos meses, sobre la realidad política del país. La última encuesta que salió fue en noviembre del año pasado. ¡Ahora no sabremos los numeritos de Pacha ni del gobierno!

LA CALLE ESTÁ DURA

No es asunto de mentecatos, porque de que la calle está dura, lo está. Parece que la vaina de la encuesta tiene que ver con el factor billete. Y si por los lados de TVN la vaina está dura, dice que en la 12 de Octubre ni pagarán fifty ni dividendos. ¡Ay madre!

NUMERITOS

Ya que hablamos de encuestas, por allí circulan como cinco diferentes. Unas ponen a Nito que no se lo gana nadie y otras ponen a Zulay que va sin jockey. Ahora que no está la de Leopoldito, lo que van a salir son encuestas por las redes, lo que sin duda va a confundir a la población.

RATEROS

En reciente reunión de colegas abogados, a un penalista le robaron sus lentes de sol. Al verificar las cámaras, se ve quién los toma y al preguntarle, indica que se los llevó a la oficina de una de las presentes, quien a su vez indica que no los vio. Ahora ni el mago Merlín los halla. Dicen que ahora las reuniones se harán con guardaespaldas. ¡Chanfle!

VAMOS BIEN

Me mandaron esto: ‘Para el que no se ha enterado, estamos tan, pero tannn bien que desde diciembre 2017 no circulan en Panamá las revistas Vanidades ni Buenhogar, etc., etc., etc. Dicen que la distribuidora cerró... Sr. Dulcidio, mire este medidor económico, ¿qué le parece? Mensaje de una mujer panameña cabreada'.