La llorona del 7 de julio del 2019

La Llorona

PELEÍTA

Dice que hay una peleíta gruesa en el Legislativo, porque los diputados se disputan las comisiones de Presupuesto y Credenciales, en especial. Que El Gato no piensa soltar la de Presupuesto. Que esta semana se puede llegar a un consenso.

RATIFICACIONES

El caso es que la comisión de Credenciales tiene que instalarse pronto, porque en la gatera hay un sinnúmero de ratificaciones. Están las que quedaron del pasado Gobierno que, según me dicen, van a cambiar los nombres de los propuestos por Pacha.

SUNTRACS A LA CALLE

Dice que la gente del Suntracs va a las calles a manifestarse por una serie de vainas, entre las que incluye el tema de las elecciones ya que no salieron muy contentos. Que otra vaina que los tiene encabronados es las APPs que en el gobierno de Nito serán más comunes que cualquier otra cosa.

GIGANTE DE LOS MARES

La Autoridad Marítima de Panamá reportó que ha registrado bajo la bandera panameña al MSC Gülsün, el buque portacontenedores más grande del mundo. La compañía MSC, dueña del barco construido por Samsung, en Corea del Sur, es la segunda más grande del mundo, en este ramo de los contenedores. ¡Más bien!

NUEVO PARTIDO

Me enteré que Lombana viene con su partido. Que ya hizo las consultas y viene con el proceso de inscripción, formación de cuadros y todo lo que eso conlleva. Me dijeron que ha realizado un recorrido por todo el país, dando las gracias y pidiendo el apoyo para el proyecto. ¡Vea pues!

FARACHO

Me contaron bien el caso del faracho de Pacha. Dice que él no fue el que cayó en el hospital, que a propósito no es Paitilla, sino Punta Pacífica. Que la que fue recluida fue la ex primera dama. ¡Pronta mejoría!

SE INCENDIÓ

Un tranque de más de una hora provocó el incendio de un bus que viajaba del interior a la capital. Fue cuestión de segundos cuando el bus, cargado de pasajeros, se incendió. Suerte que cuando conductor vio la vaina, mandó a bajar a los pasajeros y no hubo desgracia.

REFORESTANDO

Ayer estuvieron los ministros de Obras Públicas y MiAmbiente, sembrando árboles en el peladero que realizaron en la avenida Omar Torrijos. Algo tendrán pensado con este ensanche que en verdad ha causado una polémica de los mil demonios.

SOS MIRANDA

El nuevo jefe de la Policía Nacional debe meter su ojo clínico con la sensitiva y la DIJ, por las denuncias sobre lo que ocurre en dos calles de Cerro Viento que se unen por una del encuentro. En la noche y madrugada llegan carros foráneos, lo mismo que sujetos de otros lares. ¡Algo pasa por allí!

DOMINGO DEPORTIVO

Este es un domingo inédito, porque tres finales de fútbol se juegan hoy. Se trata del campeonato Mundial Femenino entre Estados Unidos y Países Bajos, la Copa América entre Brasil y Perú; la Copa de Oro entre México y Estados Unidos.

RÍO INDIO

Mucha preocupación por la sequía en Panamá. Muchos están apurando que se represe el río Indio, para poder satisfacer la demanda de agua para consumo humano y para el tránsito del Canal. Dicen que esa represa tiene que estar lista este quinquenio.