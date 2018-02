La llorona del 7 de febrero del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



VA PORQUE VA

Me dicen que los diputados perredistas y de la locura no van a ceder y van a quitarle el control de la Comisión de Credenciales a los ñames. Que esa vaina de estar presionándolos desde Palacio se acabó. Que ahora son ellos los que tienen el control. ¡Ay padre!

VA PORQUE VA II

Lo que sí piensan es que la decisión sobre la nueva composición de la Comisión de Credenciales se va a tomar, pero lo que no saben es si lo harán antes o después de carnavales. ¡Santo!

CON TUBO

Después de los sablazos que le han metido, el Camaronero se mandó una carta donde dice que las informaciones que se han publicado sobre las auditorías de donaciones de los diputados son un informe incompleto, confidencial, porque es una auditoría no terminada y que hasta ahora nadie ha firmado. ¿Qué es lo tuyo, capullo?

CON TUBO II

Lo que se desprende de la carta del Camaronero desmintiendo a su antiguo diario es que alguien sustrajo este informe. Que por allí mismo mandó a hacer una investigación para dar con el que filtró la vaina. ¡Esto se hincha!

RUNRUNES

Dicen en la vereda tropical que Ítalo está entre algunas propuestas pa' que lo consideren magistrado. Que después del rechazo de la Zuly y Lucre, como que no muchos quieren someterse al bajareque de cuestionamientos y ¡zas!, aparece Ítalo en el radar.

HUELE FEO

En Río Hato hay una barriada que se llama Milla de Oro. La vaina es que la planta de tratamiento está dañada hace cuatro meses y todo ese material cae al río. Lo peor es que ese río es uno de los que se usará para llenar cisternas en carnavales. ¡Santo cielo!

VAYA ADONDE PETER

Me mandan a decir que un diputado comarcal se comunicó con la Secretaría de Metas, para preguntar cómo iba un proyecto carretero, y la siguiente fue la respuesta del mismísimo secretario: ‘Cualquier coordinación, hágala con Pedro Miguel González...'. ¡Ataja!

NADA DE TIERRITA

Desde la Facultad de Derecho de la UP me mandan a decir que no le echan tierrita a ningún acto indebido en la facultad. Que ya hay una Comisión investigando toda denuncia antes que se proceda con las sanciones. Que la actual administración ha demostrado seriedad y que nadie dude que continuará con esa conducta para dar el buen ejemplo. ¡En hora buena!

OJO, MITRADEL

Me mandan a decir que hay una cadena de almacenes que está despidiendo y forzando renuncias de nacionales por supuesta baja en las ventas, pero al día siguiente nombran a chamos con bajo salario y sin papeles... ¡Cónchale, vale!

QUEMAZÓN

Una quemazón están causando los rangos de comisionados que les están dando a pilotos que alguna vez estuvieron en el SAN, pero renunciaron para irse a trabajar con la empresa privada. Han regresado y de un tajazo los han vuelto a contratar y ascender a comisionados. ¡Esto se hincha!

A CARNAVALEAR

Dice la gente de Tocumen S.A. que para estas fiestas del dios Momo, se espera que unos 35 mil pasajeros salgan del país por esta terminal aérea. ¡Ajoooo!

GM11 RAPIDITO

Parece que Pacha se ha tomado muy en serio el tren chino. Dice que ya se reunió con una delegación de ingenieros y técnicos chinos que realizan los primeros estudios de factibilidad para la construcción de una línea ferroviaria que va de Panamá a la provincia de Chiriquí.