La llorona del 7 de enero del 2018

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



TIRO EN EL PIE

Un empresario me manda esto: “Ese aumento del salario fue un tiro en el pie. A nadie se le ocurre aumentar salarios en una economía en picada. El gobierno que es el mejor y mayor cliente, no paga y le debe a todo el mundo”.



GATO MUERTO

Me dicen que detrás de la suspensión del medicamento Lisinopril hay gato muerto. Que todo tiene que ver con un gran negocio. Y esto parece que va a sonar duro y hasta en el exterior, porque alguien quiere tirársela de vivo en Macondo.



NOVEDADES

Pronto algunas novedades en La Decana. Más dinámica, más utilitaria y más impactante. Ya que entramos en los 170 años de estar con los panameños, La Decana sigue y seguirá sorprendiendo. ¡Espéralo!



INDICIPLINADOS

La Federación Panameña de Fútbol anunció la suspensión de 10 jugadores de la selección sub 21 por actos de indisciplina durante su participación en los XI Juegos Deportivos Centroamericanos de Managua. Para la Fepafut, no hay cabida pa’ los revoltosos. ¡Aplausos!



LLENO A REVENTAR

La gente de la ATP espera casa llena en el desfile de Las Mil Polleras. Según los cálculos, por lo menos un cuarto de millón de turistas abarrotará Las Tablas el 13 de enero, para participar del hermoso desfile de nuestro traje típico nacional.



POR FUERA Y SIN PIQUERA

El que cogió brisa cabreado con Lenín Moreno, fue el embajador de Ecuador en Panamá. Dicen que no la cuadra la volteada que Moreno le dio a Correa, el que lo llevó de la mano pa’ la Presidencia. ¡Ajoooo!



CON TUBO

Al que han asoleado por todos lados es a Tobín, a quien le salió barato todo el chanchullo en Cabrones del Istmo. Memes de toda clase y hasta una campaña pa’l que se encuentre con él le diga lo que le tiene que decir. ¡Chuzo, la gente ta’ indignada!



FRENO TOTAL

Alguien escribió esto: “¿Cómo es posible que no se pueda ser oposición o criticar al gobierno sin caer en temas electorales? Creo que lo único que pueden prohibir es que la persona pida el voto o prometa cosas si llega a algún puesto de elección popular, para todo lo demás es contra la libertad de expresión”.¡Ay padre!



AGUA Y AGUA

Gatún y Alajuela sobrepasaron sus niveles de almacenamiento de agua y ahora la ACP empezó el vertido controlado. Jo, y pensar que hace unos días había posibilidades de restricción de calado, por falta de lluvia en los lagos.



SICARIATO

Dicen la gente del Ministerio Público que la balacera en Punta Pacífica que acabó con la vida de un gringo e hirió a otros dos extranjeros, es un acto de sicariato y que estos habían estudiado muy bien el movimiento de la víctima. ¡Chuleta!