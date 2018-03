La llorona del 6 de marzo del 2018

La Llorona

PONCHERA

Dice la gente del Ministerio Público que pedirá al Juzgado Quinto Penal la reapertura del caso por el manejo de fondos de las juntas comunales. Parece que el matraqueo está a la orden del día y esto promete una telenovela sabrosa. ¡Ataja!

EL AS

Ya que hablamos de la reapertura del manejo de fondos en las juntas comunales, parece que luego de las denuncias de Fanovich, quien fue el que inventó la vaina, dicen que alguien va a presentar la denuncia contra el mismísimo mandamás y allí vuelve y traba la Comisión de Credenciales. ¡Millo y CocaCola, por favor!

MERECUMBÉ

Los que parece que también van a formar su merecumbé son los de Unión Nacional Independiente, porque dicen que no se van a dejar quitar adherentes. Al contrario, prometen meter más gente en los próximos días. ¡Ataja!

LA CONVERSA

Ahora dice que el gobierno está conversando con las empresas distribuidoras del tanquecito de gas. Alguien le manda a decir al gobierno que ahora que viene el gas natural no se supone que este producto debe bajar. ¡Póngase pilas, mijo!

VUELTA AL MUNDO

A Trump no le salió la vaina bien en Panamá. Ayer se coronó la demanda de los nuevos dueños del hotel, donde sacan a la franquicia del presidente gringo de la administración del inmueble. Las imágenes que recorrieron ayer son las donde se ve a un trabajador sacando las inmensas letras de TRUMP.

¿CÓMO SE BEBE?

Alguien manda a preguntar cómo se bebe esta vaina: Si el consumo nacional de leche es de 300 millones de litros y la producción nacional es de 200 millones, ¿cómo es que hay más leche de la que consumimos y por eso rebajan la compra a los productores en 15%?

ENREDO

Me enviaron esto: ‘Zulay solita le enredó la vida la Gato Beni y a Peter Michael. Llegó con un busito colegial lleno de gente y quiso meterlos a todos en el congresillo. Solo podían entrar dos, pero hizo bien su maniobra y lo convirtió en viral. Parecía un juego de niños. Tanta experiencia y no supieron manejar esa trampa para principiantes'.

ENREDO II

Y sigue: ‘Hasta ahora Zulay ha sabido llamar la atención, lo que no ha hecho bien es amarrar la estructura que mueve al partido. Tampoco ha hecho una sola propuesta. No será sorpresa cuando pronto comience a hablar de fraude, porque se dará cuenta que la bulla no se transforma en votos. Hay que hacer también trabajo de tierra y crear confianza'.

SE DEJÓ VER

El que estaba perdido y se dejó ver fue Grimaldo, el que se guillaba de doctor y fue condenado por eso. Me cuenta el chusco del deporte que estuvo en la final del frontenis de espectador, como si fuera perro regañado. Lo que no me dijeron es si alguien lo recogió en el Gobierno. Estoy investigando...

EL PRIMER DÍA

Las clases comenzaron y como siempre, el primer día fue de locos para todos. Entre algunas protestas por escuelas que no estaban listas, carencia de docentes nombrados, un tráfico inaguantable y los operativos de tránsito poco efectivos, el 2018 inicia casi casi como terminó el 2017: enredado y con nubarrones sobre el cielo.

EL PRIMER DÍA II

Lo otro del primer día de clases es que había políticos a dos manos en los actos cívicos de los planteles. Todos con un discurso ‘sutilmente electoral', así como quien no quiere la cosa. Me imagino cómo será en 2019, en plena campaña política. No quiero ni saber.

BIEN HECHO

Una felicitación se merece la joven Mónica Franco Luzcando, quien ha llevado adelante, contra viento y marea, su proyecto deportivo ‘#Golerinas', que en su segunda versión reunió a 579 niñas de entre 6 y 17 años, en 43 equipos en tres categorías. En este mes de la mujer, Mónica es un digno ejemplo de trabajo en beneficio del país.