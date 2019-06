La llorona del 6 de junio del 2019

La Llorona

TRÁFICO, PERO SANTO

En un entierro en la Iglesia de Guadalupe, el estacionamiento de discapacitados estaba ‘reservado' por orden de la administradora llamada Toña. No puede ser que hasta en los lugares santos haya tráfico de influencias. ¡¿De verdad…?!

CIEN POR CIEN FALSO

Me escribió Rómulo. Dice que es totalmente falso que esté financiando la impugnación que presentó Bolita. Que él no tiene nada que ver con eso.

NOMBRAMIENTO ESQUIVO

Los que esperaban que Nito dijera quién sería el nuevo director de Pandeportes quedaron más enredados que un mafá, luego que el Ministerio Público allanó la institución. Los que estaban en la lista se bajaron porque dicen que esa papa está demasiado caliente. ¡Ataja!

APARECIERON

En la conferencia de prensa de Nito, en la que anunciaba los otros ministros, había más gente con hojas de vida debajo del brazo que periodistas. También hubo gente que trabajó con el gobierno que se va el 30, esperando hablar con los designados para ponerse a la orden. ¡Pendejos no son!

RUNRUNES

Alguien me comentó que, por los lados de la Dirección de Mantenimiento de Tocumen, van a empezar unas investigaciones ahora que entra la nueva administración. Que hay compras en exceso de playwood, cemento y otras vainas. Que los proveedores habituales fueron chifeados y que una sola empresa es la que suple. ¡Ay Maylín!

RUNRUNES II

Ya que hablamos sobre investigaciones en Tocumen, alguien me comenta que por la Dirección de Contrataciones Públicas la vaina está caliente. Que vaticinan que varios van a subir y bajar escaleras. ¡Ay Corro, que me caigo!

LAS LLAMADAS

Dice que Arturito, el ex hombre naranja, ahora se la pasa llamando al Sinaproc advirtiendo de que vienen cambios, que esto sí, esto no, que aquí, que allá… ¡Carajo! ¿es que no hay más gente pa' ese cargo?

NO ESTÁ PERDIDO…

Me llamó Ricky, el repre de Bella Vista, pa' decirme que el busto del héroe argentino Manuel Belgrano no se ha perdido. Que la Asociación de Amistad Argentino Panameña lo pidió para colocarlo en una escuela de San Miguelito. La misma vaina también me mandó a decir CUSA. ¡Aclarado!

MINISTRO GALLO

Que dice que los gallos lograron un ministerio, el de Gobierno y Justicia. La vaina es que la gente creyó que el Romero venía del Club Unión, pero el hombre es de San Miguelito Town, representando el club de los quesos Chela. ¡Ataja!

SABROSO

Dice que las filas son largas por los lados del SPI, ya que Pacha, antes de irse, se está congraciando con el cuerpo de la Policía Presidencial y les dejará un aumentito. ¡Sabroso!

CONDECORADO EN PANAMÁ

Por los lados de California, arrestaron a un pastor evangélico Naason Joaquín García, líder de la iglesia la Luz Mundial, acusado por supuesta explotación sexual. La vaina es que el susodicho diablito fue condecorado en Macondo por la Asamblea Nacional, en enero de 2017. ¡Santo padre!

NO PARAN BOLA

Me mandan a decir que la Policía en Bocas no le para bola a las autoridades, que le ordenaron sacar a unos precaristas de una finca privada, pero dice que los tienen trabajando en Barú, defendiendo los terrenos que le dieron a Banapiña. ¡Chanfle!

QUE SE RESPETE LA VOLUNTAD

Me llamó la gente de Valencia, en Arraiján, pa' decirme que espera que el TE respete la voluntad del electorado, que le otorgó la diputación por Arraiján. Que los pataleos de la diputada boxeadora, son solo eso, pataleos, porque él ganó en buena lid.