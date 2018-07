La llorona del 6 de julio del 2018

La Llorona

LA AYUDITA

Bueno, ido Dulcineo, la estrenada ministra del MEF se fue a la Asamblea a pedir la dispensa de los 300 melones que hacen falta pa' terminar el año. ¡Chuzo! parece que hay corredera, y más cuando se calienta la vaina de la JMJ y la llegada de Panchito.

NERVIOSISMO

Después que habló Carlitos ‘El Villano', el españolito indultado y un magistrado, parece que mandaron a buscar Lomotil porque se les viene encima un lío muy gordo. La pregunta en los pasillos del Gil Ponce es: ¿Quién los indultará ahora y qué pensará ‘YY', la amiga de Dora, la del estribo? ¡Joder, tío!

EMBAJADAS EN ÁFRICA

La Mala dijo que abrirá más embajadas en África. Alguien pregunta cómo es eso si todavía no nombra embajador ante la llamada República Saharaui, pese a haber reconocido a esa guerrilla africana en enero del 2016... ¡Santa Bárbara bendita!

HUEVOS DURADEROS

A los avicultores panameños le tienen la proa puesta. Los huevos producidos en Macondo tienen como vida estimada 21 días. Un consumidor denunció que en un minisúper yeyé venden huevos de gringolandia, pero la vida de estos huevos es de seis meses. ¿Qué comen esas gallinas que le duran tanto los huevos o hay gato encerrado?

DIVIDIDOS

El Pleno de la Tremenda Corte tiene un chicharrón sobre el caso del Loco, porque debe definir si El Vara Mejía tiene o no competencia para juzgarlo. Ayer se sentaron a ver la vaina y no hubo consenso y dejaron la cosa pa'l otro Pleno. ¡Ay padre!

NI SÍ NI NO

Alguien le preguntó ayer al Muñeco si va a correr o no como precandidato presidencial en las primarias perredistas. El hombre dio algunas vueltas, pero no dijo si sí o si no. Dice que ya algunos están haciendo calistenia a ver si el hombre se tira al ruedo.

VA LA VAINA

Las autoridades revelaron que la Línea 2 del Metro va viento el popa. Que la obra tiene un avance de 80% en su trayecto y obras. Dice que Pacha sigue nervioso, pero esto lo alivia un poquito.

NUEVO RICO

Me cuentan que un allegado ñame tenía una finca de lo más normalita hace unos años. Ahora parece la Neverland de Michael Jackson. Ahora es toda una hacienda con cuatro casas, zoológico, parque de juegos para niños, gallineras con carretera de asfalto y equipos ultramodernos. Se pavonea con Rolex y vive de lo más tranquilo en la ciudad capital en un lujoso apartamento. ¡Goloso!

INCÓGNITAS MEXICANAS

Me mandan a decir que en México, López Obrador ganó la presidencia con el apoyo de evangélicos conservadores contrarios al aborto y a los homosexuales y comunistas afines a Corea del Norte.

INCÓGNITAS MEXICANAS II

Las derivas caudillistas y mesiánicas del nuevo gobernante no tendrán contrapeso, porque obtuvo la mayoría de los 500 diputados y de los 128 senadores que conforman el Congreso mexicano.

LA MALETA SOSPECHOSA

Ayer apareció una maleta en los alrededores de la Plaza 5 de Mayo, muy cerquita a la Asamblea. Los bomberos acordonaron el área y paralizaron el tráfico. Luego se llevaron la maleta, pero parece que fue solo un susto provocado por algún mocoso.

DESESPERADOS

Me mandaron esto: ‘Las autoridades de la ACP están muy nerviosas por las denuncias sindicales y tomaron acciones de dudosa legalidad. Están coaccionando a un grupo de capitanes de remolcadores que están siendo investigados para que se autoinculpen por la crisis del 12/4, así responsabilizan al sindicato UCOC'. ¡Mi madre!