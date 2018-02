La llorona del 6 de febrero del 2018

La Llorona

REVULÚ

En la Asamblea, luego de la sacada de tripas que le dieron a las propuestas del gobierno, ahora los diputados quieren quitarle el control de la Comisión de Credenciaes a los ñames. Se ha formado este revulú y la ñamura empieza a entender que arrancó la campaña. ¡Ataja!

JUICIO

Según el diputado Tiembla-Tiembla, lo que quieren los diputados que no son ñames es juzgar a Pacha. Bueno, ya el mismísimo Peter Michael ha dicho que hay suficientes elementos para abrirle un juicio a Pacha por haber comido del maná brasileño y que él calcula el 10% del proyecto Curundú. ¡Santa cachimba!

LA FOTO

Lo que dio que hablar fue la foto del Toro y Chiqui en la boda de la hija de El Perro. Y como si fuera poco, ayer repitieron la foto y con Eloy al centro, pero esta vez en Acha, donde El Toro y Chiqui hablaron, comieron y se reconciliaron. ¡Ay padre!

LA BODA

Ya que hablamos de la boda de la hija de El Perro, por esos lares solo se vio a un grupo de perredistas: Juan Carlos Arosemena y Quetín, Bimbín, Guille, Carlos Santiago, Eloy, El Toro y Nito. Por los ñames estuvieron Álvaro Alemán, Dulcineo y Blandoncito...

ENTREN QUE CABEN CIEN

Dice que la reunión que iba a ser ayer donde los independientes quieren ver si se puede hacer alianza y sumar sus firmas, la vaina se pospuso porque además de Lombana, Miguel Antonio, Ana Elena y Cedeño, otros precandidatos independientes también quieren sumarse.

NOMBRECITOS

Toto y Juan Carlos Araúz, expresidente y exvice del Colegio Nacional de Abogados, le mandaron una carta a Pacha pa' que no se rompa la cabeza buscando candidatos a magistrados entre los abogados de firmas. Que los encuentra en el propio Órgano Judicial y así pondera la carrera judicial. ¡Buena idea!

PRESIDENCIALES TICAS

En Costa Rica, como lo dijimos, el candidato evangélico terminó con el primer lugar en la contienda electoral y va a la segunda vuelta. Lo curioso es que los partidos tradicionales fueron los grandes perdedores y quedaron en panga. ¡Ataja!

MORTICIA TRAS LOS TAMALES

Me comentan desde la cajeta que la visita que hizo Morticia al Complejo Metropolitano tiene comprando ‘Lomotil' a varios empresarios y funcionarios. Se dice que la diputada viene con un amplio cuestionario. ¡Ay padre!

ABUSO

Un sapo de la UP me comenta que en una facultad donde se enseñan leyes, dos administrativas les cobraron 1,000 kanguros por un trámite a una estudiante. Ella puso la denuncia pero parece que le quieren echar tierra al asunto.

CUESTIÓN DE INTERPRETACIONES

Me mandan a decir que recomendar a través de una consulta que respondió la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un fallo que obligue a los Estados; es una mera recomendación, una opinión no obligatoria. ¿Y si presentan una demanda, cómo creen que va a fallar la CIDH?

POR LA RELINGA

Me dicen que un ministro tiene por la relinga a un magistrado, en un caso de los sobrecostos de una empresa. Dicen que el ministro tiene intereses muy personales y ha exigido al magistrado manipular un expediente relacionado con una universidad. ¿Y esa vaina?

MANDAMÁS Y BARBARAZO

En un tribunal colegiado del país y donde sus tres miembros rinden pleitesía a un Salvador, un solo magistrado hace lo que le viene en gana porque manda en su sección, en otra oficina labora su ficha de funcionaria que y el último despacho es regentado por un viajero frecuente. ¿Cómo es eso?