La llorona del 5 de octubre del 2018

EN TRES Y DOS

La bomba de Adelita no la paró ni los disparos de escopeta que se mandaron por allí. Lo que se demostró es que el Consejo, poquito a poquito, cual pulpo, está pasando a ser el nuevo G2 sin Noriega. Que los que se ríen hoy, pueden llorar mañana, si no, ‘remember Montesinos'. ¡Ataja!

DEMANDITA A UN SECRE

Me mandaron a decir que está lista y en la gatera una demanda por varios melones contra un ‘secre' gubernamental. Dice que el hombre se fumigó varios miles de miles, engañando a la gente. La vaina es que ha pasado agachadito porque lo arropó el gobierno ñame. Ahora, ni el Chapulín. ¡Cara...mbola!

ENFADO

Que por el Palacio hay uno que está enfadado, porque dice que le recomendó a Pacha no poner de titular a La Chichilla en el MEF. La vaina fue que Pacha no pudo hacer otra cosa que ratificarla, porque venía la gente del FMI. ¡Santo!

ENFILADOS

También me contaron que vienen con una demanda millonaria contra la venta y adquisición del Balboa Bank. Que varios cuentahabientes y socios se unieron y metieron la demanda, lo que promete una peleíta muy sabrosa en los próximos días. ¡Chanfle!

EM...FADADO

Me cuenta un come bollo que la gallina blanca que corrió en las primaria de piardi para alcalde y quedó detrás de la ambulancia, quiere poner una denuncia electoral contra Tomás, todo esto auspiciado por el exacalde de origen chiricano porque la ayuda tanto. ¡Mi madre!

TODO GRABADITO

El mismo come bollo me cuenta que en esta vaina quiere meter a Marcel, que ganó contundentemente la candidatura a repre. La vaina es que no saben que ya esto se veía venir y el Cholo ya tiene más de 10 testimonios notariados sobre el busito que venía de playa la grandota y donde se pagaban 20 y 25 por voto. ¡Ajoooo!

PONGA ORDEN

Le mandan a decir al ministro de Seguridad que al hombre del Barrio Seguro lo tienen bien filmadito usando vehículos oficiales pa' vainas personales. Dice que este desmadre ocurre los fines de semana. Que no conforme con el garrafón, abusa con los recursos del Estado. ¡Ajoooo!

YA NO VA

Del partido que tiene el morado en su bandera, me contaron que Mario, el de Pandeportes, ya no va al ruedo político; parece que estaba en lista para correr como suplente del principal en Aguadulce, pero al final, el tipo no lo quiso de compañero de fórmula.

YA NO VA II

Lo que me dijeron que la gota que derramó la copa fue que Mario no le dio el billete a los atletas que se fueron sin viáticos para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina. Cuentan que el aspirante a diputado principal dijo muy claro: ‘Mejor solo, que mal acompañado'.

SITUACIÓN COMPLICADA

Por los lados del fútbol, me contaron que habrá que hilar delgado con lo del acuerdo entre los clubes y los jugadores, sobre todo, en el tema laboral. El que sabe de cosas legales me dijo que no existe legislación que considere a los futbolistas como profesionales, aunque jueguen en una liga donde se les pague por sus servicios…