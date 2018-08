La llorona del 5 de agosto del 2018

La Llorona

CAMBIO Y FUERA

Dice Heriberto que El Loco puede ser candidato a diputado en el 8-8. Que nada se lo impide, mientras no haya sido condenado. Chuzo y si le bajan la guillotina por los pinchazos, el hombre quedó bien por donde lo miren. ¡Ataja!

PONCHERA

Hay una ponchera por la mudanza de los juzgados al edificio de la antigua torre BBVA en la avenida Balboa. Dice alguien que sabe, que esto es como para cabrear a los abogados desde antes que lleguen a los despachos, porque van a tener que dar buenas vueltas buscando estacionamiento y con las grúas lagartos rondando. ¡Mi madre!

LA EXPLIACCIÓN

Me cuentan que Arenita Muñoz no se postuló a presidente de su partido Alianza, ya que como es el presidente del partido, no ve muy democrático que se postule para la Presidencia de la Republica. ¡Tú me estás vacilando!

EMULANDO A EVO

Siguiendo con el tema de Alianza, la que sí vio la oportunidad fue una indígena originaria, que es de las bases del partido, para lanzarse a la Presidencia, porque dice que es hora que nuestros paisanos tengan una voz y propuestas para el país. ¡Emulando a Evo!

DE LOCOS

Y como la vaina en la locura está que arde por eso de la contienda interna, me mandaron esto: ‘¿Qué haría la secretaria Ejecutiva del CD, en horas de trabajo, por los lados del hotel El Panamá? ¿Será viendo en qué se gastan la platita?, porque parece que hay cero austeridad'. ¡Mi madre!

PUENTE ROTO

Me mandaron el fail de una jefecita sin cargo en el MICI, quien dice que en ese ministerio hacen unos concursos y los manipula a su antojo. Que parece que hasta el ministro no la soporta, pero que como viene de arriba, no la pueden tocar. ¡Chanfle!

SABROSO

Ya que andamos por el MICI, me dicen que los que quedaron más que satisfechos por los cien mil rúcanos que recibieron por un contrato para ir al Festival de Cannes, fue el grupo Los Beachers. Esto no cuenta los pasajes de los 10 músicos. ¡Y la austeridad!

HACIENDO PLATA

Dice que la agencia de viajes es de un venezolano que está facturando muy bien con los boletos aéreos que adquiere el gobierno. Me cuentan que a cada rato y para cualquier viajecito, la compra de los boletos se canaliza a través de esa agencia. ¡Ay Dios!

POR MONTONES

La vaina está peluda en Nicaragua y ahora los pinoleros pasan Costa Rica y llegan a Panamá pa' instalarse. Calladitos, sin mayor asomo, son miles los que entran mensualmente al país. Desafortunadamente el desconecte y represión de Danielito hacia su pueblo, está causando esta situación.

A TRABAJAR

Terminaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia. Los próximos, en 2022, le toca organizar a Panamá. Buena oportunidad para Panamá para prepararse deportivamente y hacer una digna presentación y también para abrir las puertas del país para los turistas.