La llorona del 4 de agosto del 2018

La Llorona

DE CRUCERO

Dice Sidney que Harry pidió dos semanas pa' irse de crucero. Que cómo se llama esa vaina si es a la defensa a la que le dicen a cada rato que está dilatando el proceso del Loc. Ahora que el fiscal va por fuera y sin piquera ¿cómo se llama esa vaina?

JODIDA LA VAINA

Dicen que un famoso restaurante cerró sus puertas porque no alcanza la plata ni pa' cubrir la planilla. Que la vaina está tan dura que la gente está dejando de ir a comer, porque no quiere gastarse lo poco que tiene, si no hay garantía de que entra a la caja. ¡Joder!

EL LÁTIGO

Como su nombre lo indica, no caben mayores explicaciones. José Miguel Guerra vuelve a la radio, esta vez con su programa de análisis, comentarios y críticas constructivas, en la gran cadena Exitosa, en el 95.3 FM, de lunes a viernes, de 4 a 4:30 p.m.

SE LEVANTARON

Dicen que los productores decidieron levantarse de la mesa donde estaba el ministro Paquetito, porque no logró darle respuestas sobre la reactivación del agro. Los productores se quejan de la competencia desleal con las importaciones. ¡Mi madre!

COMO BALA

Viene la JMJ y la gente del Metro está trabajando horas extras. Desde el jueves, hasta el martes 7 de agosto, están montando la cubierta de la estación de San Miguelito. Si usted vive o pasa por esa área, sepa que de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. se cierra el carril contiguo a la estación San Miguelito que dirige hacia la Av. Domingo Díaz. Los giros que estarán inhabilitados en la vía Transístmica son: Los Andes hacia la Av. Domingo Díaz, y El Fuerte hacia la Av. Domingo Díaz. Las Calle 1ra y 2da de Monte Oscuro tendrán acceso libre hacia la Av. Domingo Díaz.

CABREO

Una gran cantidad de propietarios de lotes y casas en San Miguelito, que fueron financiadas por el Banco Hipotecario Nacional, está que echa chispas, porque aunque hayan pagado todas las cuotas les han dilatado sus papeles de propietarios. Exigen que cuanto antes le hagan llegar la documentación correspondiente. Que pa' mañana es tarde.

NUEVO PARTIDO

Me enteré que UNI, luego de una revisión de las firmas, se determinó que logra sobrepasar la cantidad mínima necesaria para ser partido político. Que en los próximos días en el TE le van a dar la documentación necesaria, pa' que se tire al ruedo pa' las elecciones 2019.

CUARTA LÍNEA

Ayer se realizó el acto donde se recibieron las propuestas pa' la construcción de la cuarta línea de transmisión eléctrica, cuya distancia de extremo a extremo es de 320 kilómetros y el costo supera los 500 melones. Dice que seis empresas entregaron sus propuestas a ver cuál se la gana.

EN LA MIRA

Un residente de la comarca de Madugandí se pavoneó con un águila harpía que, aparentemente, había matado con un arma de fuego. El trofeo, como parecía demostrar, ahora le puede costar cuatro años de cárcel, ya que la gente de Mi Ambiente pidió al Ministerio Público una investigación por un posible delito ambiental. ¡Por idiota!

PONCHERA

Tremendo arroz con mango hay en La Joyita, porque el israelí que se fugó dijo que había pagado un melón a los custodios policías y a otra gente, para desaparecer de ese penal. Que detrás de este entramado corrupto hay peces gordos y sardinitas.