La llorona del 31 de mayo del 2019

La Llorona

GARRAFÓN

Me cuentan que las vainas de los garrafones están en todos lados. Como lo que pasa en la DGI con el tal César, en el Minseg, dicen que hicieron una movida. Que pusieron en La Migra a una ficha para que pase el temporal durante el ‘Buen Gobierno'. ¡Chuzo, te pillaron, Amanda!

25 MIL PARA MÍ

La que sumó otros 25 mil dólares pa' su cuenta bancaria fue Yanibel, la mandamás de la Asamblea. La impugnación inicial contra la diputada capireña la rechazó la juez y vino la apelación. Ahora el magistrado no solo ratificó lo actuado por la juez, sino que ordenó pasar la fianza de 25 mil a Yanibel. ¡El demandante perdió hacha, calabaza y miel!

REVÉS

El que también perdió la demanda de impugnación fue ‘El Amigo Fiel' Camacho. El hombre impugnó a Pancho y desde el juzgado electoral le rechazaron las intenciones. ¡Cara…mbola!

LA MAGA

Dice que por Tocumen S.A, una morenita ingeniera tiene ahora el mote de ‘La Maga', porque no solo se desaparecen herramientas necesarias para el mantenimiento de las instalaciones. Alguien le manda a decir al administrador que pele el ojo con esto, porque Maylín capaz y lo desaparezca también. ¡Ataja!

LA MAGA II

Ya que hablamos de cosas perdidas en Tocumen, S.A., alguien pregunta ¿qué pasó con el impermeabilizante? Que se invirtieron miles de dólares y el agua se filtra por la falta del impermeabilizante. ¡Santa cachimba, le preguntaré a Vilma!

SIN JABÓN

Otra vaina que me contaron es que no hay control con el jabón en mano, que aunque supuestamente se compra, no hay en los baños. La misma vaina pasa con el papel toalla, el papel higiénico y otros insumos. ¡Chuzo!, alguien debe tomar cartas en el asunto y poner a trabajar a gente operativa y honesta…

IDÓNEOS

Alguien me escribe: ‘Cada instancia del Estado debe ser ocupada por personas probas y que conozcan sobre la materia que conocen. Veterinarios a la ganadería, abogado a los tribunales, ingenieros a los procesos, médicos a los hospitales, zapateros a su zapato'.

IDÓNEOS II

Y agrega: ‘Pero tratar de justificar por años la designación de un veterinario en las instancias del departamento de alimentos del Minsa no es congruente con la realidad. Nombren alguien que sea idóneo y aporte conocimiento puntual al cargo'.

ÚLTIMOS VIAJECITOS

Me dicen que la Cambell y otros 19 funcionarios son la avanzada que acompañará a Pacha en su viaje a El Salvador. Que el presidente sale para el hermano país el sábado y la comitiva goza estos últimos paseítos. ¡Más bien!

ATRINCHERADOS

Alguien me comenta que por la Cancillería hay un atrincheramiento de directores que no quieren soltar los cargos. Dicen que los respalda la Tía Rojas y la Pinilla, que les han prometido el oro y el moro. ¡Chanfle!

NO TIENE NOMBRE

La ola de robos en El Valle de Antón llegó al colmo. No solo están hartos los residentes sino la propia Policía, que ya tiene identificado quiénes son los ladrones. Pero para ordenar el arresto, la personera de la Fiscalía en Penonomé lleva dos meses de tener todo en la gaveta. ¡Así tampoco es la vaina!

PIDEN CABEZA

Me dijeron que los que pidieron la cabeza del ingeniero municipal fueron 40 comunidades agrupadas en la Red Ciudadana Urbana de la Ciudad. Me mandaron a decir que ‘pedimos que saquen a Docabo por sus continuos abusos y extralimitación de funciones contra el ciudadano, para favorecer a las promotoras'. ¡Ay padre!