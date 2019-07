La llorona del 31 de julio del 2019

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



RECORTE BERRACO

Dice que la contención del gasto ya tiene cifra. Que son mil quinientos melones que van a ahorrarse, entre partidas destinadas para inversión y para funcionamiento. Que ya las diferentes instituciones y ministerios están advertidas de que se tienen que apretar el cinturón. ¡Ay padre!

PRENDITA

Y mientras Nito y Alexánder andan cuidando los reales, hay otros funcionarios de alto rango que están viendo qué jamón comerse. Uno llega por los ministerios diciendo que tal licitación y tal contrato él es quien los va a manejar. Que va de nombre de la Presidencia. ¡Te están pillando Juancito !

REUNIÓN CON GREMIOS

Mañana se reunirá Zulay con la gente del Fórum y el Consejo Nacional de Periodismo, además de los representantes de la SIP en Panamá. Todo tiene que ver con los dos anteproyectos que presentó la diputada y que tocan algunos aspectos que afectan la libertad de expresión e información. La reunión será a las 8:30 am, en La Decana.

A VELOCIDAD

A propósito de Zulay, su anteproyecto sobre las reformas migratorias fue admitido de forma unánime por la comisión de Gobierno de la Asamblea. Se espera que en los próximos días entre a consulta, para que todos los interesados participen en su discusión.

NUMERITOS IMPORTANTES

Dice la gente de Tocumen S.A, que el movimiento de pasajeros por esta terminal aérea aumentó en el primer semestre en un 3.46 por ciento. Por la terminal han pasado 8.2 millones de personas. Muy bien los numeritos, falta ahora que logremos que un par de milloncitos de esos pasajeros visiten Panamá.

REUNIÓN PENDIENTE

Finalmente y después de la bulla causada, hoy habrá una reunión entre el ministro de Seguridad, Rolando Mirones y la procuradora Kenia Porcell. Todo será para hablar lo relativo al pica, pica que se formó con los agentes de la DIJ que están de servicio en el Ministerio Público.

EL BUEN VINO

Me mandan esto: ‘El buen vino no se puede echar en odre viejo, ni se debe usar tafetán viejo remendado para la boda, pero el Nuevo Gobierno al parecer vino con traje viejo y trajo gente que el pueblo rechazó en las urnas. Han sido premiados y otros que actuaron hasta con saña en contra de los productores andan pidiendo quedarse'. ¡Cara...mbola!

EL BUEN VINO II

Por la Altiva hay nueva jefa de Salud, pero con tafetán viejo. Tiene a los mismos subalternos responsables del desastre en la administración pasada, como el jefe del DEPA regional que lo carga como llaverito, pidiendo quedarse, causando gran preocupación entre los productores. ¡Mi madre!

CURIOSIDAD

Me cuentan que un archireconocido profesor de derecho, se metió 17 servilletas al bolsillo del saco en la caja de un restaurante gourmet de calle 50, antes de salir con su taza de café para la mesa. ¿Mañas de vejeztud o para uso en casa?.

HASTA LUEGO

Hoy miércoles, 31 de julio, en horas de la mañana, será la misa en la catedral de Santiago del ex representante de corregimiento y alcalde de esta ciudad, Gonzalo Adames Isos. Nuestros respetos a sus familiares. ¡Paz a su alma!

MOVIENDO EL ESQUELETO

El que estuvo muy activo ayer fue Lombana, encabezando una manifestación contra la corrupción de algunos diputados. Dice que el hombre no quiere perder vigencia y es mejor, porque el que no camina temprano, no llega a Palacio. ¡Ataja!