La llorona del 31 de julio del 2018

CORRE COMO PÓLVORA

Circula un audio diciendo que a la ministra de Educación la fueron. Dice que se negó a firmar unos contratos sobre eliminación de escuelas rancho, pero el contrato tiene nombre y apellido y partida debidamente asignada. Que la vaina es por la friolera de 40 melones. ¡Chuleta!

CORRE COMO PÓLVORA II

Según la información, a la ministra la mandan para un consulado en Chile y la quieren meter en el hielo por ‘long time'. ¡Mi madre!

EL VECINO IRLANDÉS

Me llegó la vaina de que Chichi de Obarrio vive en un suburbio de Dublín. Que está esperando a que todo se calme para regresar. Solamente procede la extradición si ha hecho un delito en el Mercado Común y eso no ha pasado. ¡Pendejo no es!

EL VECINO MILANÉS

Y el que también está gozando, pero por tierras de los buenos vinos, es el ex décimo magistrado Ricky Calvo. Que el hombre, raudo y veloz, tomó la ciudadanía italiana y está viviendo en Milán. ¡Niente da ritornare!

OTRA VEZ LA LISTITA

Dice que Francia piensa —si es que ya no lo hizo— meter a Panamá, nuevamente, en la lista negra. Que Pacha e Isabelita están llamando a Macron pa' una reunión y el hombre dice que no los quiere recibir, porque en unos meses serán exfuncionarios. ¡Jooo!

SABROSO

Plata para el derroche en la corte de la injusticia, si no pregúntele a los jueces de circuito penal de adolescentes, que les aprobaron un aumento de 7 mil palos, mientras hay penurias en otras instancias legales... ¡Y no hay presupuesto!

LO DEMANDÓ

El que querelló en el Ministerio Público al director del Tránsito fue el periodista Álvaro Alvarado. Parece que esa vaina de divulgar una boleta le va a terminar costando caro al director. Y es que el problema no es la boleta, sino divulgarla.

¿OTRA QUERELLITA?

Y la gente del Instituto Nacional de la Mujer también se la pasan retuiteando vainas contra el periodista Alvarado que, a su vez, salen de la plataforma del MOP. Si a esto añadimos que el Inamu también retuiteó una vaina que publicó el ministro del Miviot, como que aquí estamos ante una falta seria, por usar recursos del Estado para atacar a una persona. ¡Santa cachimba!

PELEA SERIA

Me cuentan que la pelea en la ñamura es seria, seria. Ayer uno le dio hasta con tubo al director de Metas, a quien le reservaron la alcaldía en La Chorrera y parece que la vaina ha encendido la mecha a lo interno del partido de Fufo. Que lo que se dicen ruboriza a cualquiera.

CON ELLOS, NADA

Me llegó la info de que una entidad estatal decidió cotizar unos anuncios con ‘La Estrella' que desde Palacio mandaron a decir que buscara otros medios, que con GESE nada de nada. ¿Será verdad? Voy a investigar.

CAMBIO CLIMÁTICO

Ayer una lluvia poderosa inundó y provocó caída de árboles que afectaron el tránsito y causó afectaciones en viviendas en la ciudad capital. Parece que el cambio climático está haciendo de las suyas: Gran cantidad de lluvia en período corto de tiempo y esto tiene confundida a mucha gente.

CIRCULANTE

La gente del gobierno está que se frota las manos por el décimo. La otra semana, específicamente el lunes 6 de agosto, se pagarán 50 melones en décimo.

ENCUENTRO

Este jueves, a las 6:00 p.m., en el teatro La Huaca de Atlapa, tendrá lugar la convocatoria ciudadana ‘Voy a votar bien'. Es un acto completamente gratis, para todo público.