La llorona del 31 de agosto del 2019

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



ENAMORADA

Me dice que una ex primera dama le pidió el divorcio a un ex presidente. Que la razón que le dio es que está profundamente enamorada de otro hombre. ¡Santa Bárbara bendita!

COSTOSA NOTARIA

En una notaría cercana a la Plaza Edison, los mismos trámites que en las otras cuestan unos cuantos balboas te salen por varios billetes de Benjamín Franklin. ¿Quién revisa estos precios?

FIN DE SEMANA VISITAS

Este fin de semana es de visitas. Llegó el presidente tico, Álvaro Alvarado y el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei. ¡Vea pues!

TREMENDA PISCINA

La empresa que construyó el nuevo Kenny Serracín hizo un trabajo mal hecho. Parece que las autoridades van a tener que exigir responsabilidades, porque cada vez que llueve se convierte en tremenda piscina. ¡Más respeto!

CANDIDATO

Ahora que van a abrir la carrera para los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, me informaron que la Academia de Derecho Administrativo presentará a Carlos Vásquez Reyes para Magistrado de la la Sala Tercera.

CANDIDATO II

También me soplaron que un par de ex candidatos de las pasadas elecciones, uno que corrió para diputado y otra para presidenta, también van a presentar sus papeles en busca de una silla en la Tremenda Corte. ¡Échele ganas compadre!

POR MACONDO

El que está por Macondo filmando una película es Morgan Freeman. Dice que es una película de la vida real que tiene que ver con una negociación con las FARC por allá por 1989.

HOY ES EL DÍA

Me contaron que ya Nito tiene su nuevo director del Cajetón. Que lo va anunciar hoy en la mañana. Que lo iba a hacer ayer, pero estaba atendiendo al presidente de Costa Rica que está de visita. ¡Cómo cruzan los dedos, carajo!

DIÁLOGO POSITIVO

El que estuvo por El Salvador dialogando con el presidente Nagib Bukele fue el representante de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá, Rafael Zúñiga Brid. El diálogo positivo se dio en el marco de un cónclave empresarial celebrado en el país centroamericano. Temas relativos a la seguridad y los programas económicos y sociales del gobierno de Bukele fueron abordados en este importante encuentro.

SENTIDO PÉSAME

Desde la redacción de La Estrella de Panamá, enviamos nuestro sentido pésame al amigo Aurelio Guzmán Muñoz, por el fallecimiento de su señora madre, doña Aura Elena Muñoz Grego de Guzmán. Su sepelio será este lunes 2 de septiembre, a las 2:00 pm, en el templo del colegio San Agustín, en Costa del Este. Paz a su alma.

EN UN BOSQUE DE LA CHINA…

La directora de Tratamiento en el Sistema Penitenciario se acaba de ir para China, en una licencia con sueldo... Es una funcionaria heredada del Varelato, pero parece que la acomodaron bien que no hay forma de que por lo menos la trasladen del cargo y mientras tanto ella manda sus fotos desde la Gran Muralla. ¡Ataja!