La llorona del 30 de mayo del 2019

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



GARRAFÓN

Dice que por la DGI están haciendo unas movidas no muy santas. Que a uno que gana 3,200 rúcanos lo están escondiendo en una posición nueva para que capee el temporal durante el ‘buen gobierno'. Que cuando alguien preguntó por esa especialidad, respondieron: ‘Lo que es del César, es del César'. ¡Ataja!

ME ACLARAN

Me llegó una nota de la SPIA diciendo que sí se reunieron con Tanque de Gas y con Judy, atendiendo invitación de ambos. Que allí no hablaron ninguna vaina contra el ingeniero municipal. ¡Santa Bárbara bendita!

ME ACLARAN II

Que la gente de la SPIA sí habló de la necesidad de mejorar o simplificar procesos en el municipio y otros temas sobre la relación natural que debe haber entre este gremio y la comuna capitalina. Que la SPIA no tiene facultad para avalar a ningún funcionario.

CABREO EN AUMENTO

La gente está hasta la coronilla porque no hay dólares en billete y, por el contrario, hay monedas de la JMJ y de las que acuñó Martinelli que le rompen el bolsillo. La gente ya no quiere esas monedas, porque sienten que no valen nada. ¡Nito, trae dólares, carajo!

AL ESTRADO

Dice que el designado magistrado penal Tapia va al estrado hoy de la Comisión de Credenciales. Que los comisionados analizarán todas las observaciones sobre esta designación de Pacha, pa' reemplazar al Vara Mejía.

PA'TRÁS

Ya que hablamos de diputados, ayer la Comisión de Economía y Finanzas rechazó el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo sobre la minería. Los diputados concluyeron que ese proyecto es lesivo para el Estado panameño. ¡Chanfle!

PA'TRÁS II

Los diputados que ni leyeron el contrato no se dieron cuenta de que no hay ni una palabra nueva en el contrato-ley. Y con el rechazo hacen peor que Pacha de mandarlo en extraordinarias. ¡Pongan orden, son 6 mil millones de inversión!

Ni la familia lo apoyó

¡Acaba de ocurrir en las elecciones en India! Un candidato independiente solo recibió cinco votos, a pesar de que tiene nueve familiares que están en edad de votar. El hombre lloró de decepción al sentirse traicionado por su propia familia. ¿Hubo algo parecido en Macondo?

INVESTIGAN

Dice que el Ministerio Público inició la investigación por un video en el que un chiquillo, vestido de estudiante le pone una pistola en la sien a otro chiquillo, también vestido de estudiante. Este video ha causado un revuelo de los mil demonios por la clase de diablitos que están acudiendo a las escuelas. ¡Mi madre!

CAMUFLADOS

Cuenta la gente del Senafront que entre los inmigrantes que están entrando a Panamá venían coladas unas 18 personas ligadas a grupos terroristas. Que obtuvieron información de inteligencia y lograron detectarlas a tiempo. ¡Menos mal!

LE SALIÓ LA BRUJA

Tantos golpes de pecho como puritanos que se da la OCDE, pero le acaban de desenterrar sus muertos. Un informe da cuenta de que la mayoría de los países de la OCDE son los que más paraísos fiscales tienen. ¡Santa cachimba!

GIRA POR TIERRA SANTA

Por Israel anda una comitiva enorme, por separado, de panameños de distintas profesiones. Entre ellos hay empresarios y periodistas, quienes ahora también están viviendo en vivo el tejemeneje que tiene Netanyahu, que no pudo formar gobierno y el Parlamento ha convocado a nuevas elecciones. ¡Cosas interesantes por Tierra Santa!