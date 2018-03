La llorona del 30 de marzo del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



SEMANA CALIENTE

Parece que la semana que viene será caliente, ahora que los mejores amigos, Popi y Peter Michael, se están sacando la mugre y los trapitos sucios están saliendo por todos lados. Parece la peleíta entre Keiko y Kenji, los hermanitos Fujimori en Perú. ¡Ataja!

SEMANA CALIENTE II

Todo indica que la otra semana habrá una decisión que pone la balanza favoreciendo a uno de los dos. Al paso que va, la película de Perú ya parece Comentarios déjà vu. ¡Ay padre!

EXPEDIENTES EQUIS

Nadie quiere explicar en público la posición de Panamá sobre Venezuela. No cabe duda que Madurito tiene todavía sus tentáculos en el patio trasero de los yonis. De secreto en secreto pronto armaremos una novela de terror con fracturas, golpes de mesa y zancadillas. ¡Santo cielo!

LINEA CALIENTE

Parece que desde Edison se estableció una nueva práctica de llamar y solicitar favores a diestra y siniestra. Los funcionarios no tienen claro que cada vez que hacen eso afectan la imagen del país. Mas aun si lo hacen con representantes de gobiernos extranjeros y con intereses en Panamá. ¡Cónchale vale...!

¿PARA CUÁNDO, PRESIDENTE?

Ha pasado el primer trimestre de 2018, y la Corte Suprema de Justicia aún no está completa. No recuerdo, ni en los tiempos de los militares, tal situación en nuestro país. Lo malo es que el tiempo pasa, y mientras se acerca la campaña electoral, la confirmación de los nuevos magistrados se convierte en un asunto político, más que institucional.

COSAS DEL PATIO

La tasa de $40 que cobra Tocumen es la más alta del mundo. Parte de esa plata se consume en pagar los 500 funcionarios de la ATP. Según Him, trabajaría igual con 100. Y la promoción del turismo, ¿what?

¿QUIÉN SE ATREVE?

Alguien me manda esto: ‘El MIDA tiene la responsabilidad de velar por un equilibrio en el sector productor-consumidor. No se vale que saque el cuerpo, cada vez que nuestros productores se quejan de la saturación del mercado, con productos importados a precios elevados y sin control fitosanitario'. ¡Ojo con estas cosas!

BUCHE Y PLUMA

Se mantiene uno de los cánceres que más afectan al usuario en nuestro país: los excesos que cometen los sindicatos y conductores de taxis. No hay manera que mejoren el servicio y corrijan tanto abuso contra el usuario. Ya no se le puede creer ni a los dirigentes rezadores, que prometen y prometen pero no cumplen con mejorar el servicio.

HOMENAJES

El Colegio de Periodistas tiene en la dirección http://www.youtube.com/cnppanama, una serie de testimonios de periodistas que cubrieron los hechos del 9 de Enero de 1964... vale la pena echarle un ojo.