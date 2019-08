La llorona del 30 de agosto del 2019

La Llorona

HUECO EN LAS FINANZAS

Como les dije ayer, el hueco en la recaudación de Pacha está por más de mil millones de dólares, lo que tiene esta vaina en jaque. Reitero que a esto hay que añadir el despilfarro de los últimos días de Pompeya por $1,600 millones y cuentas por pagar de $1,800 millones, o sea casi $5,000 millones es lo que tiene que tapar el GobierNito. ¡Cara...mbola!

CALIENTE, CALIENTE

Este fin de semana se sabrá quién va a dirigir el Cajetón por los próximos cinco años. Lo que me dicen desde Palacio es que hay cuatro nombres en el tintero que fueron entrevistados por una empresa que fue contratada para realizar pruebas psicométricas y presentar al GobierNito quién debe ser.

CALIENTE, CALIENTE II

Me dicen que la empresa les hizo pruebas sobre habilidades y competencias, pruebas psicológicas, entre otras y una entrevista sobre temas específicos: ¿Cómo recuperar la confianza de asegurados y de los propios trabajadores? ¿Cuál es su opinión respecto a estudios actuariales y qué se debía hacer? ¿Cómo ve la relación entre la Caja y el Minsa?, entre otras.

NOMBRECITOS

Según me informaron, entre los entrevistados que parece que están en las páginas amarillas figuran los nombrecitos de Enrique Lau, Dino Mon, Rubén López y Edgardo Ramírez. Que la decisión la tomará Nito entre hoy y mañana.

BUSCANDO MANÁ

Alcaldes y representantes tuvieron una reunión con el mismísimo Nito, a quien le pidieron maná para festejar el Día de la Madre y la Navidad. Los alcaldes quieren 20 mil dólares cada uno y los representantes, 10 mil. ¡Sabroso!

DENUNCIAS

Por los predios cooperativistas, me cuentan que se están cocinando varias denuncias penales por una resolución que promueve la designación del director ejecutivo del Ipacoop; dice uno que sabe de la vaina que también se cuece una advertencia de inconstitucionalidad por la designación. ¡Estoy siguiendo la pista..!

NO LES GUSTÓ

A más de uno no le gustó que Nito volviera a darle su visto bueno a la inversión para que Panamá celebre los Juegos del 2022, y a poner lo que sea necesario para preparar a los atletas. Cómo se ve que los tiempos de antaño, donde la rebatiña por el billete era lo que le interesaba a los seudodirigentes deportivos, son hoy el recuerdo de tiempos que no volverán.

EN LA GATERA

Me cuentan que dos empresarios inmobiliarios de nuevo están en la gatera para que les formulen cargos por andar en cosas no muy santas. Que el caso es de 2018 y en la fiscalía están midiéndolos, porque no se presentaron a la última audiencia… ¡Después te cuento más!

HUELE FEO

Le mandan a decir a Miranda que eche un ojo por la dirección de bienestar y familiar de la Policía, porque por allí se mueven unas vainas raras en las compras. Que ponga controles, rompa células cancerosas y ponga orden, porque hay gente con ganas de rebuscarse. ¡Santo cielo!

DELINCUENCIA

Alguien me manda esto: La verdad es que esto de la inseguridad pasa ya de castaño a oscuro. Es imposible tener tranquilidad, si cuando llegas a un restaurante, entra un par de malandrines con arma en mano, o si vas a la tienda, pasa lo mismo. Si la mano va a ser dura, que sea de verdad.

PERMISOS

Desde la Boca Town, uno que tiene por qué saber las cosas, me dijo que quieren investigar la entrega de permisos de construcción de galeras en un terreno cercano al asilo Bolívar. ¿Sabe usted lo que perturbará el ruido de los constructores la tranquilidad de los viejitos?