La llorona del 3 de septiembre del 2019

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



QUIERO SER MAGISTRADO

Me cuenta alguien que un exmagistrado quiere volver a ser magistrado; una diputada quiere ser magistrada, un magistrado quiere quedarse como magistrado y un santiamén de abogados conocidos y desconocidos, quieren ser magistrados. ¡Escóndete, Nito!

UN DETALLE

Miembros de algunos sindicatos canaleros le mandaron a decir a la Turner que se ponga pilas con el tema del incinerador. Que si recuerda el caso del Costa Mare, esto será un detalle al lado de una explosión en los tanques de combustible de Rodman. Que por algo han negado todos los permisos anteriormente. ¡Con esta vaina no se juega!

SIN LA EDAD

Alguien que sabe de estas vainas dice que en Ampyme a un jefe que nombraron no puede ser, porque no tiene la edad. Que lo tienen en el puesto, pero el segundo es quien hace todo, ya que le faltan ocho meses pa' que llegue a la edad requerida. ¡Joder, tío!

TORTURAS

Dice que Gustavito, el ex de la Policía, que cuando estuvo enchirola'o, lo amarraban de las dos manos, le quitaban la camisa y empezaba el martirio. Que el torturador le hablaba diciendo: ‘¿escuchas el helicóptero? ¿Lo escuchas?… ahora mira allá, que el jefe (Cachaza) te está viendo por la cámara...'. ¡Madre mía, esto se va a hinchar!

MACABRO

No hace mucho que tres miembros de las FARC anunciaron que volvían a las armas y ya una candidata a alcaldesa de Colombia fue brutalmente asesinada. Al paso que van las vainas, volvemos a los terribles bombazos y ejecuciones.

MERECUMBÉ

Un lío por la escogencia de una terna para dirigir el Ipacoop. Por esa vaina, el viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, fue denunciado por supuesto abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos. ¡Vea pues!

POR ANDAR CON MARÍA RAMOS…

La propuesta para establecer un impuesto a pasajeros que transiten por Panamá fue criticada por los gremios aglutinados a la industria de la aviación. Dicen que el anteproyecto de ley 150, que propone cobrar el impuesto, lo que hará es restarle competitividad a Tocumen.

TIKI TAKE

Por tierras gringas se formó que tiki take, porque dice que un premio latino se lo dieron a una cantante española, cuando esta vaina no debe ser, porque no es latina. Que el panameño Sech está de número uno por esas tierras del norte y ni lo voltearon a ver. ¡Cara...mbola!

VISITANDO A NITO

Ya que hablamos de Sech, el hombre estuvo ayer visitando a Nito en el Palacio. Dice que quiere retribuirle a los jóvenes en riesgo social y por eso está ofreciendo su ayuda. El cantante panameño está pega'o en tierras gringas, dejando en alto el reguetón de Río Abajo. ¡Ay, papá!

CAPELLÁN DEL PAPA

El padre Rómulo Aguilar fue designado ‘Capellán de su Santidad'. La distinción conlleva que el padre ahora tendrá un trato de monseñor. Los capellanes de Su Santidad tienen como vestimenta la sotana de color morado y la banda de seda morada. ¡Aplausos!

NERVIOSISMO

Las autoridades están preocupadas porque el desempleo está galopando. Dice que ya está en 6.4 por ciento y, de no revertir la vaina, se monta en siete por ciento facilito. Que están trabajando para lograr frenar este problema. ¡Mi madre!