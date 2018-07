La llorona del 3 de julio del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



PONCHERA

El Ministerio Público inició una investigación al secretario privado de Pacha. Una denuncia lo señala con vainas chuecas, porque dice que se ha comprado dos carros de 150 mil palos cada uno, un apartamento en el set set y dos restaurantes. ¡Mi madre!

PONCHERA II

La denuncia la puso un abogado Montero, quien aduce que el hombre gana seis mil rúcanos como secretario privado y esa plata no da para estirarla tanto. El Ministerio Público inició la investigación, que de refilón también menciona a Rafaelito, el otro secretario. ¡Cara...mbola!

MÉTANLO EN EL EXPEDIENTE

Bimbín sacó un cable de wikilick, de los informes de doña Bárbara al Departamento de Estado cuando era embajadora gringa en Panamá. Dice que allí habla claramente de que Pacha sabía bien de los pinchazos por los que hoy juzgan al Loco y por eso debe también ser investigado. ¡Ajoooo!

BIMBIM VS. PACHA

A propósito del cambio en la Asamblea, ahora parece que el gobierno de Pacha es como un ‘pushing back'. Se le han ido dos ministros claves, le denuncian a uno de sus secres privados y Bimbín lo quiere también ver en el banquillo de los acusados en la Tremenda Corte. ¿Qué dice de esto El Vara Mejía!

HUELE A ALIANZA

Me mandaron a decir que entre Francolini y Molino de Viento hay aroma de alianza. Que se reunieron a las cuatro de la tarde ayer en la sede de campaña de Francolini. Dice que entre ambos han empezado a conversar, porque lo que promueven es la unidad del partido. ¿Quién se baja? Aún está en el tintero.

CALLADITOS

Muchos cuentahabientes de COACCESS están esperando ser llamados para el pago de sus ahorros. Dicen que hace rato que la administración de esta cooperativa se ha quedado calladita y ni siquiera les da una explicación. Que así tampoco es la vaina.

INDEPENDIENTES SE UNEN

Varios precandidatos por la libre postulación decidieron unir fuerzas y han formado un núcleo en Santiago para enfrentar el ‘establishment' de los partidos políticos. Isaac Rodríguez lidera los ‘caucus' entre los santiagueños y tiene ya células en cada corregimiento del distrito veragüense. ¡Ajoooo!

INDEPENDIENTES SE UNEN II

Ayer se presentaron a la oficina de Organización Electoral del TE en Santiago cuatro candidatos de libre postulación: Florentino ‘Tinín' Peralta, pa' representante de Ponuga; Omar Spiegel López, pa' diputado por el circuito 9-1; Isaac Rodríguez, pa' alcalde por Santiago, y Samuel Luque, pa' representante de La Raya de Santamaría. Esperan sumar al presidenciable independiente, así que apúrate, Ricardo...

OJO CON LA VICE

Me mandan a decir que una Mily, que no sube la palma, anda detrás de las infamias orquestadas contra Pedrito, al punto de mandar desinformaciones por las redes sociales desde un IP ubicado en Nuevo Emperador y en Nuevo Chorrillo. ¡Cara...mbola!

CUANDO HACE AGUA

Me dicen que Dulcidio se fue del gobierno de Martinelli después de vender los corredores, ahora abandona el barco de Pacha dejando el mayor endeudamiento de la historia, con una economía que perdió casi dos puntos de crecimiento y maniatadas las finanzas públicas. Goles de media cancha.

NADA QUE VER

Me mandó a decir Guillermo Puga, presidente de la Junta Directiva del Cajetón, que ese ente no tiene nada que ver con Gatillo Alegre. Que ellos supervisan y vigilan la administración de la Caja, pero no es responsable de su funcionamiento y operación.

NADA QUE VER

En una glosa de ayer, se mencionó que según ‘el excontador de una empresa, que Gatillo Alegre le dijo a sus ‘amigos', que si lo dejan solo, los cantantes de ópera palidecerán de envidia; que recuerden bien que su silencio vale oro'. Según Puga, que si hay pruebas que la presente, sino que esta columna se retracte de lo publicado. ¡Ajoooo!