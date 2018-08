La llorona del 3 de agosto del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



EL RETO

El secre de Metas le lanzó un reto al Toro. Lo invitó a sentarse y comparar los cinco años de gobierno vacuno con los cuatro años del gobierno ñame de Pacha. Le pide que lleve sus apuntes, incluyendo resultados en política exterior, infraestructura, educación, vivienda… Que hablen de casinos y puentes sobre el Canal…

LA RIPOSTA

Esto fue lo que le respondió El Toro al secre de Metas: ‘...Con todo gusto acepto un debate público el día, lugar y hora que escojan, siempre y cuando sea con el Presidente @JC_Varela, quien es el dueño del circo para el que usted trabaja'. ¡Mi madre!

PONCHERA

Ahora se destapó una olla de grillos en Santiago, porque alguien denuncia que, supuestamente, los alimentos para los pacientes del Hospital Luis ‘Chicho' Fábrega los preparan en una galera avícola y quien está detrás del negocito es un encumbrado empresario. ¡Mi madre!

PONCHERA II

Me cuentan que los santiagueños están que echan chispas, porque ahora descubren que en materia de salud son los congos del patio. Incluso, un ultrasonido que debió llegar al hospital terminó llegando a Los Santos, por obra y gracia de un medicucho. ¡Chanfle!

SE FUE

Dice que una empresa constructora de Miami que hacía aquí techos de esperanza, agarró su morral y se mandó a huir. Dejaron en el aire a decenas de contratistas y subcontratistas, gente en la calle y obras en abandono. ¡Mi madre!

CABREO

Muchas molestias por las boletas que se la pasan poniendo policías de la ATTT a los feligreses de la Iglesia de Guadalupe. Dice que ni siquiera tienen contemplaciones si van con niños, ancianos o discapacitados. ¿Será que quieren algo a cambio?

AUXILIO

El personal médico del Hospital Manuel Amador Guerrero, de Colón, está en pie de guerra, ya que están pasando calamidades con los pacientes. Esto me dicen: No tienen ambulancia, no los dejan contratar privadas. Los están trasladando en busitos pirata...

MAL PENSADOS

Y agrega la informante: ‘El tema es que por lo menos se necesita el servicio con dos unidades en el complejo Manuel Amador Guerrero, pero no le desean aprobar el presupuesto, ya que aparentemente el bisnes está en la licitación… Y mientras siga la fiesta ¿quien podrá defendernos?

PELUDO

Ahora que El Camaronero le cayó a Rosita, la pregunta es ¿cómo se come esto que le están respirando en la nuca a la gente del círculo cero del mismísimo Pacha o ya lo dejaron como comida pa' los leones? ¡Santa cachimba!

OFICIAL

Ayer el santeño Elías anunció formalmente que no buscará la reelección en el 8-8. Eso sí, meterá todo lo que sabe para que el PRD saque dos diputados en ese circuito. Alguien me cuenta que Elías va en la papeleta del Parlacen. ¡Pendejo no es!

MÁS Y MÁS

Me cuentan que los cubanos siguen llegando y llegando a Panamá. Dice que viajan a Ecuador y de allí inicia su travesía hacia Panamá. En la selva de Darién, específicamente en el cuartel de Las Peñitas, el Senafront tiene retenidos a unos 150 cubanos. ¡Chanfle!