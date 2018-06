La llorona del 29 de junio del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



LOS ÚLTIMOS CARTUCHOS

Parece que las cartas están echadas sobre la nueva junta directiva de la Asamblea. Dice que el mismísimo Pacha se puso el saco de quiropráctico, pero no puedo con la decisión de la nueva alianza legislativa entre locos y perredosos. ¡Mi madre!

LOS ÚLTIMOS CARTUCHOS II

Ayer El Camaronero presentó los hallazgos en sus auditorías. Me dicen que un tal Teófilo tiene que estar comprando Lomotil y haciéndose tecitos de cáscara de Agarrobo, porque algo le toca. ¡Esto parece que da pa' largo y yo mejor compro millo y Cocacola!

HASTA HOY

Dulcineo recogió ya todos sus cachibaches del MEF, porque hasta hoy trabaja. Dice que el reemplazo está entre los dos viceministros. Que se lo ofrecieron a Iván, pero el hombre prefirió quedarse ganando su billetón en el banco. ¡Pendejo no es!

ESTAMOS CON YANIBEL

Ayer le escribió una carta El Fano al Loco. Le dijo que están con Yanibel y que a partir del primero de julio ‘tenemos fe en Dios que todo saldrá bien'. ¿Qué habrá querido decir?

EN LA MIRA

Por allí me enteré de que le metieron una demanda a un miembro del círculo cero. Que le descubrieron un montón de cositas raras que no tienen explicación. Dice que le están rebuscando todo lo que hasta ahora no puede justificar con lo que gana. ¡Chuleta!

ABRIENDO CUENTA

El que estuvo por el Banco Nacional de San Francisco fue El Toro, preparándose pa' la contienda interna en el PRD. ¡Ajooo!

¡UNIDAD, UNIDAD, UNIDAD!

Ya que andamos por el PRD, me cuentan que el Mirones que fue jefe de la Policía mandó un mensaje de unidad. Que ya basta de esa vaina de estar peleándose entre copartidarios, que lo mejor es caminar unidos y hacer un partido fuerte de cara al 19. Mirones está recorriendo el país, promoviendo esa unidad.

TODO LISTO

Este domingo son las elecciones en México y todo parece indicar que Andrés López Obrador será el que se alce con la victoria. El hombre se la ha pasado décadas intentando lograr llegar a la Presidencia de México y esta parece ser la vencida, pero no puede confiarse, porque en la puerta del horno...

OBSERVADORES

De Panamá figuran como observadores internacionales en las elecciones mexicanas, el exdiputado perredista Juan Carlos Arosemena y su esposa, Analía de Arosemena.

CONGRESO OBRERO

Bajo el lema ‘Por un país democrático, justicia social y libre de corrupción', la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP) inauguró ayer su décimo Congreso General, que se llevará a cabo en el hotel El Panamá hasta mañana, 30 de junio.

SE PONCHÓ LA MÁQUINA

Una fluctuación de energía eléctrica donde la electricidad se iba, venía, se iba, venía, fregó a un poco de gente en Ancón. Uno de los que sufrió problemas fue el Tribunal Electoral, donde la máquina de hacer cédulas se ñampió. Ahora están arreglando la vaina, pa' seguir con el ritmo de trabajo.

OTRO BONCHA'O

Un grupo de por lo menos 70 cubanos volvió a ingresar de forma ilegal al país. Están retenidos en Metetí, Darién, donde ahora se quejan porque no tienen ni plata, están sufriendo por falta de comida y jodidos de mil maneras. ¡Cara...mbola!

VARADOS

Muchos camioneros siguen varados en Nicaragua. Con el conflicto que hay en la tierra de Sandino, los camioneros han quedado atrapados y no pueden salir. ¡Seria esta vaina!

DE REGRESO

La Sele viene de regreso. No ganó ningún partido pero, sin duda, aprendió muchísimo. Con la Sele también regresan los panameños y también nuestra alegría. Lo cierto es que este Mundial sirvió para vender Panamá como un país alegre y maravilloso. ¡Bienvenidos, muchachos!

¡VIVA LA SELE!

La profe Dorita me mandó esto: ‘Con muchas cosas en contra, lo dieron todo en este Mundial. Están sembrando la semilla para el futuro. Necesitan apoyo porque las ganas les sobran'.

¡VIVA LA SELE II!

‘Los gobiernos tienen que apoyarlos con más recursos. El fútbol une a la gente, le da esperanza y alegría al país', afirma la profe Dorita.