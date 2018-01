La llorona del 29 de enero del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



EN LA GATERA

Hoy parece ser el día en que las magistradas designadas dejan el suplicio, porque finalmente se sabrá si sí o si no. Si por la mayoría de las opiniones fuese, la votación iría en rechazo, y aunque el matraqueo ha sido duro, es probable que no logren llegar a la Tremenda Corte. ¡Ataja!

LA LEY ES LA LEY

Ya que hablamos de la Tremenda Corte, solo quedan dos días pa' que se escoja la nueva junta directiva. Si no hay nuevos magistrados, votan los nueve que actualmente están. La ley dice el mes de enero y no admite otra interpretación.

ARGENTINO EN LA CAJA

Me dicen que hay un cocinero argentino rondando por la dirección de la cajeta, quien afirma ser experto en el negocio de lavandería hospitalaria. Le dicen al que administra que no caiga en sus redes. Se trata de un chef que no tiene el mínimo conocimiento del tema y sólo sabe hacer chorizos. ¡Mama mía!

CONFERENCIAS MAGISTRALES

Manuel Campo Vidal y Daniel Zovatto, son los expositores internacionales que se presentarán hoy, a las 5:00 pm, en el auditorio del Tribunal Electoral. Los interesados también pueden ver la transmisión en La Estrella online, donde se transmitirá por Live Stream, incluyendo el conversatorio previo.

NEGLIGENCIA Y ENCIMA MULTA

Una pequeña empresa -que no alcanzó a producir- presentó en mayo 2017, en el departamento respectivo "el cese de operaciones". El trámite debió durar 15 días, pero hasta el momento no hay respuesta y encima le cargan a la empresa una multa por morosidad. ¡Cosa más grande Martiz!

EL ORTOPEDA

Me mandaron esto: ‘hay un ortopeda que le dicen Mosquerón el quiebra hueso, que labora en el Santo Tomás. El hombre buscando congraciarse con el rector Flores, ya que quiere un huesito, usó una grabación de un profesor que le confío un tema y lo tiró a las redes'.

EL ORTOPEDA II

Dice el informante que ‘el sujeto de marras anda de tumbo en tumbo. Antes lo colocaron en otra universidad y lo tuvieron que sacar. Ahora quiere entrar a la UP y se vale de esta clase de bajeza para trepar'. ¡Pela el ojo Flores!

TRIBUNAL SUI GENERIS

Un tribunal del Órgano Ejecutivo ya es conocido como la sucursal del nunca jamás. La trilogía de sus integrantes ahuyenta al mismo espantapájaros. Las cosas van tan bien que Solís es muy feliz, Rosa siempre la goza y Aranda viaja y se agranda. ¡Y salió en versito!

DE PELÍCULA

Me mandan a decir que ‘The Post' es una película que debe ver todo el mundo, en especial los gobernantes. Hechos históricos que han logrado los periodistas para frenar el control del poder de aquellos que no entienden su rol de servidores públicos.

REMODELACIÓN

Por los lados de la vice, me dijeron que está en plena remodelación un área del despacho superior en Cancillería. Dice que muchos quedaron sorprendidos, porque los sobretiempos de los conductores y seguridad y hasta del secretario general no han podido pagárselo y en su lugar los han mandado a sus casas.

NUEVOS HORIZONTES

Ya que hablamos de Cancillería, los gringos trajeron un convoy de 415 soldados y no sé qué otras hierbas, equipos y cuanta vaina pa' Nuevos Horizontes, que se extenderá desde el 2 de enero hasta julio. Ya empezó una picazón en las redes y no se extrañen que se alborote el avispero.