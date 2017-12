La llorona del 29 de diciembre del 2017

La Llorona

EN PROBLEMAS

Dice que los diputados panameñistas están hasta el tope, porque no han logrado conseguir los votos pa’ ratificar a las dos magistradas designadas. Que dicen que no les gustó que les dejaran este tamalón, mientras Pacha alzó vuelo y se fue para algún lugar a recibir el año nuevo. ¡Ajoooo!

SE PUSIERON DUROS

Incluso, los diputados perredistas pararon el desfile de ministros que llegaron a hablar bondades de las magistradas designadas. Les dijeron que ya no podrían hablar, porque le estaban quitando espacio y tiempo a la consulta ciudadana. ¡Cara…mbola!

CERO BOLERO

Parece que hoy continúa el desfile de gente que ha acudido en masa a la Asamblea a manifestarse contra las designaciones. Incluso, Mulino presentó un recurso de oposición por escrito, lo que le mete más salsa al asunto. ¡Chuleta!

ESPERARÁN

Desde la Tremenda Corte Achú mandó su mensaje de que no se va a escoger la nueva junta directiva hasta que no lleguen los dos reemplazos del Vara Mejía y El Chamero Oydén. Que apuro no hay y que esto ya ha pasado otras veces y cero estrés.

SE DIO A LA FUGA

Me dicen que el diputado Lázarus quiso tirársela de vivo, luego de que atropellara a una menor en al área de Colón, con un trágico final para la joven. Dice que si fuese por unos taxistas, el hombre no se daba ni por enterado. ¡Cara dura!

ESTAMOS A LA ORDEN

La vaina es que luego de la vaina se le fue formando un chicharrón, mandó un comunicado diciendo que se ha puesto a disposición de la familia de la menor, para atender en todo los trámites correspondientes. ¡Esto le puede salir caro!

VENGA PA’ ACÁ

Por Perú, la fiscalía ya llamó a capítulo al PPK, el hombre que ahora está en el ojo de la tormenta por haber indultado a Fujimori. Pero como sus penas no terminan, ahora la fiscalía lo llamó a declarar por los 750 rúcanos que recibió de Odebrecht. ¡Ataja!

MUCHA QUEJA

Dice que el gobierno se basó en el nivel de crecimiento del país, 6.5 por ciento, para hacer el ajuste al salario mínimo. Desde la empresa privada le mandan a decir que ese 6.5 por ciento va a ser el número de bajas en las empresas pa’ poder cubrir el alza del salario mínimo. ¡Ponchera!

FEA, FEA

Tremendo aquelarre ahora que el Diosdado Cabello anunció la posibilidad de nacionalizar Banesco. Parece que los chamos de Chávez están quemando sus últimos cartuchos y ven en el banco una mina de oro pa’ seguir sangrando. ¡Ay madre!