La llorona del 29 de agosto del 2018

La Llorona

JUGANDO RUDO

Me cuentan que Pacha está jugando rudo y está presionando a los diputados que a su vez manejan partidos políticos, para terminen formando una alianza de cara al 2019. Que el mecanismo que están usando es a través de las partidas, donaciones y nombramientos y muchas cosas más. ¡Ataja!

NEPOTISMO

La jefa de la Antai le mandó una carta a Yanibel y le pidió que instale una comisión accidental para investigar los casos de nepotismo en la Asamblea. Que son varios los diputados que han caído en esta Práctica. ¡Ajooo!

GOLOSOS

Me cuenta una persona que el año pasado hizo el trámite notarial necesario para que su hijo pudiera viajar a Estados Unidos con sus abuelos. El trámite le costó $10. Esta semana fue a hacer el mismo trámite y la tarifa subió a $25. ¡Chuleta!

NO APOYA A ZULAY

Ayer el doctor Alleyne salió a aclarar que no tiene ninguna intención de bajarse. Que llega al 16 de septiembre como precandidato presidencial. Tuvo una reunión con su equipo de trabajo, luego de que se ventilara que Alleyne declinaba a favor de Zulay. ¡Ataja!

NO A LA REELECCIÓN

La gente del TE se pronunció ayer sobre la campaña del No a la reelección. Dice que puede seguir, pero siempre y que sea de forma genérica y no dirigida a un candidato en particular. Si se dirige de forma individualizada, que no sea paga.

TERMINÓ LA VEDA

La veda que le tenían al Loco sobre las visitas, se la quitaron. Ahora lo puede visitar en El Renacer quien quiera y de acuerdo a lo que el mismo ex presidente permita.

ILÓGICO

Me manda a decir Gary, que es ilógico que un dueño de medio como Ricardo, censure que no mencionen su nombre y del su familia, cuando él menciona los nombres de todo el mundo en sus medios. ¡Santo!

SIN AGUA

Si en Chilibre llueve, en Tanara, calle principal de Chepo, no escampa con esto de la falta de agua. Hace más de un mes no se les abastece porque no le han pagado a quien realiza este trabajo. No hay agua ni en las casas, la escuela, e incluso, el centro de salud.

SIN AGUA II

En cambio, manda a decir alguien, cuando pasas por sectores como Campo Limbergh, San Francisco y otros en la capital, hay fugas de agua potable que nadie llega a reparar. Lo peor es que el asunto parece no importar, mientras nos sumimos en campañas electorales cada vez más alejadas de los ciudadanos.

¿COGIÓ CULILLO?

Me contaron que Mario, el arquitecto de Pandeportes, canceló el paseo por los trabajos del Juan Demóstenes Arosemena, porque no quería que le preguntaran sobre su relación con Camilo, el del COP y las federaciones a las que no les ha reembolsado los fondos que se comprometió a aportar.

¿COGIÓ CULILLO II?

Lo que sí fue cierto es que al jefe de Pandeportes se le vio muy activo en la convención Panameñista, donde no se le despegaba a la plana mayor del partido. Dicen que pronto soltará la silla de Juan Díaz, para buscar una curul por el interior del país.

MÁS CARIÑO

Y ya que ando por Juan Díaz, el domingo pasé por el Hipódromo y la verdad es que me dio mucha pena ver lo deprimido que está el ‘Parkin Side', donde casi no hay movimiento económico. La gente en los quioscos se queja de la falta de apoyo de los administradores, y el alto costo del alquiler por semana.