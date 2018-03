La llorona del 28 de marzo del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



LIMPIARON LA CASA

Los nuevos miembros de la comisión de Credenciales se reunieron ayer e hicieron una limpia de denuncias contra magistrados, la vice Isabelita y el mismísimo Pacha. Pasaron revista y de un tris archivaron todo el paquete. ¡Ay padre!

LECTURA OBLIGADA

Alguien que sabe de estos avatares en el Legislativo, dique que el archivo de las denuncias tiene doble lectura: Un puente por el berrinche en que están enfrascados los tres órganos del Estado o para que si meten una denuncia contra Pacha esté tiro al cañón sin otras por delante. ¡Mal pensados!

FESTEJANDO

Dicen que el Cajetón está cumpliendo 77 años de estar funcionando, por lo que el sorteo miercolito de hoy se jugará en la sede de la entidad de seguridad social en Clayton. Los cabalosos, que compren el 77 al revés a ver si les juega.

IGUALITO

Los diputados rechazaron el proyecto de ley que eliminaba algunos diputados en circuitos electorales de la capital y que sumaba diputados en otros circuitos. Así que todo queda igualito que en la elección pasada, salvo que luego de las elecciones alguien quiera formar ponchera. ¡Santo!

GOLEADA

Bueno, para los que no imaginaban que Suiza no es solo un paraíso fiscal, con la goleada que nos metió ayer, por lo menos la empiezan a respetar. En pocas palabras, Dinamarca no nos exigió y Suiza nos aterrizó. ¡Ataja!

CONSUELO

Pero si en Panamá lamentan la goleada ayer ante Suiza, en Argentina no saben cómo justificar el 6 a 1 que les metió España. Que hasta ahora no se había visto semejante humillación al onceno argentino. ¡Mi madre!

¡PA' QUE ME JODAN, MEJOR...!

Alguien que está en su entorno, comentó que Pacha está harto de que lo critiquen aquí en el patio y por eso agarra brisa con cuanta invitación le hacen para disfrutar de las fantasías del protocolo.

CON LA REALEZA

Dice alguien que ahora le ha dado por visitar a la realeza. ‘Rey de Holanda, príncipes de Emiratos Árabes y Rey de Jordania. Mucho glamour y ceremoniales, pero cero beneficio para el país y encima gastando la plata de todos'. ¡Chanfle!

CASA LLENA

Vamos a tener casa llena la otra semana, porque ciento cincuenta parlamentarios de Europa y América Latina participarán en las reuniones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), que sesionará en Panamá del 3 al 6 de abril, para discutir temas económicos, ambientales, sociales, educación, derechos humanos y seguridad ciudadana.

VOTO EN EL EXTRANJERO

Aunque no lo crean, hay casi siete mil panameños que votan desde el exterior. Los nuevos que quieran ejercer su voto tienen hasta el 24 de abril próximo para inscribirse. Hay 6,843 personas inscritas para ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del 5 de mayo de 2019, solo para el cargo de presidente y por internet.

NO SE AGUANTA

Por los lados de Brisas de Arraiján no se aguanta la inseguridad y un tal Navarro no sirve pa' guardia, papá, porque los cacos están haciendo de las suyas.