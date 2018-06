La llorona del 28 de junio del 2018

La Llorona

CUCHILLOS LARGOS

Me llegó esto: ‘Las amenazas de los piratas de Salud en las tierras de Calicho son tan descaradas, que por exigirle recibos o constancia de los pagos recibidos le están preparando una de 5 mil panchos en multa. La consigna que tienen dice así: ‘O te callas o pagas, es la regla...'. ¡Mi madre!

LOS SELECCIONADOS

Ayer el Pacto de Estado por la Justicia le envió sus sugerencias de magistrados pa' la Tremenda Corte a Pacha. Sugiere para la Sala Civil a Juan Francisco Castillo, Luis Camargo Vergara y María Eugenia López Arias. Para la Sala Penal, a Luis Mario Carrasco, María Luisa Vigil y a Maruquel Castroverde.

PRINGA'O

Me mandaron a decir que un exrepre y expresidente de una comisión por la 5 de Mayo estuvo metido en un lío por 400,000 balines por la aprobación de un puerto. ¿Cómo?

OTRA PILLADA

Siguen los líos en la jurisdicción de familia. Dicen que hay una psicóloga elaborando informes a complacencia en casos de trato cruel... y el Consejo Técnico de Psicología no se da abasto con las denuncias y tardan más de ocho meses para admitirlas. ¡Joder!

OTRA PONCHERA

Me informan que en una de las entidades reguladoras, una directora en vez de reconocer los valores de su personal, ha instalado un régimen de terror y persecución. Que la supervisión ahora se ha convertido en vigilancia y el personal no puede ni hablar, porque un sub primero sapea, antes que redactar un informe de inspección. ¡Chanfle

CHINOS NO SON PENDEJOS

El gobierno chino dijo que desde el año pasado dejó de darle crédito a Venezuela porque le debe $62,200 millones y no ve posibilidades de recuperar esa suma ‘a no sea que cambien mucho las cosas'. ¡Cara...mbola!

UN COMENTARIO

Alguien me mandó esto: ‘Buena la cobertura del Mundial. Pero como nada es perfecto, los veo en cadena nacional sin audio. No soporto un ‘narrador', que en lugar de narrar se la pasa aullando...'. ¡Joder!

PICOTÓN

Un perredoso me dijo que la rebeldía de Picotón es para pagar los favores a los ñames que le dieron calle a su hermano Cuchillito. Qué tal si te digo que en los corrillos del Piardí se rumora que es el candidato de los ñames para la Alcaldía. ¿Cómo?

PICOTÓN II

Según el perredoso bochinchoso, la pataleta incluía que los votos de los ñames estarían seguros para que Picotón se hiciera de la Presidencia de la 5 de Mayo si lograba que el Piardí no apoyara a la capireña. ¡Santa Bárbara bendita, que caiga más cerquita!

VIENE LA VAINA

Me dicen que Willy y Víctor ahora son los abogados de la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta del Canal de Panamá. Parece que viene una nueva ponchera.

RUSA O RUSO

Por las redes pedían una cadena de oración por un panameño al que filmaron con una rusa. La idea era que no estuviese casado en Macondo, porque definitivamente le iba a ir muy mal. Bueno, ahora salió que la rusa no es una rusa, sino un ruso. Ahora hay que orar pa' que el vacilón no le demore más que una década. ¡Cara...mbola!

¡VAMOS, MUCHACHOS!

Ya que andamos por Rusia, dice alguien que Panamá duró más en el Mundial que la poderosa Alemania. Bueno, Panamá juega hoy y esperamos que la buena vibra del partido anterior se vuelva a repetir, pero con un triunfo o por lo menos un empate.

TREMENDA PROPAGANDA

Aparte de la exposición de Panamá en el mundo, gracias a la selección jugando el Mundial de Rusia, CNN divulgó un video muy llamativo de Bocas del Toro. ¡Si con esto no se reactiva el turismo, entonces sí estamos jodidos!