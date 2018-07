La llorona del 28 de julio del 2018

La Llorona

CHICHARRÓN

Me dicen que Brad Pitt, antes de irse, dejó un chicharrón andando en Tocumen, S.A. Dice que realizó una licitación no pública de despedida, que deja la operación del almacenaje y despacho de combustible de los aeropuertos en manos de una empresa española que no tiene la experiencia ni trayectoria de la empresa que lo manejaba desde el 2016. Cambios de última hora que debilitan la seguridad de empleados, aviones y pasajeros. ¡Mi madre!

BRIBONAZO

Alguien que escuchó una conversación, me informa que el gerente de la Fedebeis en Dolega ofrece ayuda a cambio del voto para cierto personaje. ¡Vaya manera de honrar la memoria de Titi Alvarado, quien fuera su amigo y que se vio en la penosa necesidad de sacar al entonces, ilustre tesorero de la Liga por malos manejos!

SIGUE LA FIESTA

Me cuentan que Festieventos y sus socios sigue viéndole la cara de bobos a la Presidencia queriendo meter sus típicos golazos de excedentes y sobrecostos en una conferencia sin mayor complicación. Le mandan a decir a la UAF que se ponga firme.

SIGUE LA FIESTA II

Que no conforme con los sobrecostos, dice que todos sus proveedores son empresas extranjeras ilegales que no están registradas en el fisco y violan el código laboral que rige en Panamá. ¡Mi madre!

SE POSTULA

Ricardo Bustamante, la mano derecha de Bucaram en Panamá y miembro del partido Cambio Democrático, se postuló para representante de corregimiento. Aspira a ser el nuevo regente de Ancón.

VIVE FELIZ PANAMÁ

El Mgter. Luis Oscar Pitti Miranda, abogado tributarista y comunicador social con más de 43 años de ejercicio en la radiodifusión nacional regresa con renovados bríos a la Radio Mía, cadena nacional, en 650 kHz AM, 90.3 y 93.7 FM y www.radiomiapanama.com. Ya inauguró su programa ‘Vive feliz Panamá', con noticias positivas segmentos de salud, consejos tributarios y de literatura. ¡Felicidades!

ENFADO

Los estudiantes de la UTP están que echan chispas y no es para menos, por la muerte por atropello de una compañera de estudios. El Centro de Estudiantes exige la renuncia del ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena; y del director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Julio González, ‘por su ineficacia, ineptitud y falta de solvencia moral'.

PELUDO

La vaina con el virus hanta está poniéndose peluda por Los Santos. El ministro de Salud, Miguel Mayo, se reunió con residentes del distrito de Tonosí, donde planea entablar diversas estrategias para hacerle frente a los casos de hantavirus que se han presentado en la comunidad.

OTRA CÁRCEL

Por la friolera suma de casi 80 melones van a construir una nueva cárcel en Colón. Dice que va a albergar a 1,570 hombres y 76 mujeres. Chuzo, con esa plata creo que pueden construir mejores escuelas. Las cárceles deben ir cerrándolas.

DEBATE

Dice que 13 colegios oficiales y particulares hacen sus calistenias para la final de la Copa Nacional de Debate, que será entre el 16 y 22 de agosto. Esta actividad es realizada por el Consejo Nacional de Clubes de Debate.

MOVIENDO EL ESQUELETO

Lombana comenzó a carburar más rápido con su campaña. Hoy estará recogiendo firmas de 11 a.m. a 3 p.m. en Centro Comercial Los Andes. Mañana estará en el restaurante Sunly de El Dorado, de 8 a 11a.m.