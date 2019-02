La llorona del 28 de febrero del 2019

La Llorona

NO VA

Me cuentan que luego de dos entrevistas en programas televisivos, por separado, Mariano se puso terco y no quiso seguir. Que exigió, y parece que lo consiguió, que las entrevistas no fueran al aire. ¡Esa fue una recta de 95 millas!

CUADRANDO EL CÍRCULO

Me mandan a decir que uno de los que quiere ser directivo del Canal es también socio de tanques de combustibles. Que curiosamente el gerente de la empresa de combustible fue nombrado en la ACP para que vea la vaina de los nuevos negocios. ¿Cómo es eso?

MAGISTRADOS

Ayer culminó el período de consultas y observaciones a las designaciones pa' magistrados de la Tremenda Corte. Según me dicen, enterrando la sardina, Zamorano y Arrocha estarán ocupando los cargos en la Tremenda Corte en propiedad.

NO HAY CONCESIÓN

Dice la gente de la AMP que ellos son muy serios, que no han otorgado concesión ni licencia alguna pa' limpieza marítima. Que tampoco le han dado eso a empresa extranjera alguna. Que esto parece un chiste de inocente mariposa. ¿Cómo?

PILLADOS

La vaina es que me cuentan los que saben que no se trata de la empresa AMOR, sino su socia panameña, a la que le quieren dar la licencia pa' limpieza del mar, aun cuando esta empresa solo se dedica a reparaciones. Los tienen bien pilla'os.

MAREADO

Ya que andamos por la institución del mar, hay un capitán apellido Malteada que ya está amenazando a unos y prometiendo puestos a otros, porque asegura que él será el nuevo gato de la mar. ¡Chanfle! ¿Cómo es que están repartiendo puestos sin haber ganado?

ATRACO EDUCATIVO

Todo exceso trae su cura, dice un lector. Los costos de matrícula, mensualidad, uniformes y libros tienen ahorcadas a las familias panameñas que aspiran a una mejor educación para sus hijos en colegios privados. Piensa que la educación no debe ser una actividad con fines de lucro.

¿Y MI BONO?

Mario Pérez prometió una bonificación al equipo de Los Toros de Herrera por haberse ganado el torneo del Caribe aquí en Panamá. Ya han pasado varios días y nadie les responde a los jugadores dónde está la plata.

CALISTENIA

Los candidatos a diputados Jorge Rubio, Juan Pascual y Rogelio Donadío presentaron ante la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que aumenta las penas y tipifica conductas como delito, como una herramienta disuasiva de la delincuencia, incluyendo la prohibición de rebajas de pena y/o acuerdos de penas en estos delitos.

ADENDA

Desde la institución fiscalizadora que queda en la Cinta Costera, me informan que Fredy tiene en su escritorio una adenda para lo del alcantarillado de David. Un sapito ingeniero asegura que donde firmen esa vaina, viene bajando una demanda por 50 grandotes, entre chamos y gente de la península Ibérica.

REUNIÓN

Hoy jueves, a las 6:00 p.m., en la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, la Fundación Pro Instituto Nacional se reunirá para tratar lo relacionado al apoyo que se le dará al ‘Rector de Rectores', Carlos Arrieta De La Hoz. Los egresados del ‘Nido de Águilas' esperan la presencia de los compañeros que respaldarán a uno de los mejores educadores de nuestro país, quien atraviesa un difícil momento.

YA SE SUPO

Dice que los británicos quieren invertir en Panamá cinco mil millones de dólares, de los que habría doscientos para los Juegos del 2022. Parece que, después de todo, habrá competencias en Panamá, a pesar de las nubes negras que quieren enturbiar el ambiente.