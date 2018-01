La llorona del 28 de enero del 2018

La Llorona

FUERTE Y CLARO

El que le dio con tubo y hasta para llevar a la Moore fue el mismísimo Peter Michael. La mujer solo quitaba la cara cuando le preguntaba ¿si el maná que le dio Odebrecht a Lasso no era necesario investigarlo? ¿Que si lo que recibió Brad Pitt tampoco?

CON VERGÜENZA

Un candidato a magistrado de Trump cogió lona con la serie de preguntas que le hizo el senador Kennedy. El hombre, luego de la vergüenza pública porque no pudo responder a las preguntas, decidió renunciar. Zulay hizo la misma vaina acá y la Tovar ni se da por enterada.

LA NUEVA ASAMBLEA

Al paso que vamos y con fans que inmediatamente tienen cuando entran en fama, no se extrañen si la próxima Asamblea tengamos de diputados a Ranguliao, La Polla, la Big de Brookincito y a la mismísima Dundunsuá. ¡Cara…mbola!

DE LA RED

Dice el poeta Pedro Rivera que alguien le preguntó si capitalismo y corrupción es algo redundante. Que la pregunta lo puso a pensar. ¡Chanfle!

LE SALIÓ EL COBRE

El que se desenchufó fue al alcalde de Las Tablas, por la mala nota que recibió de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. El hombre se fue al despacho de La Maytín y le dijo su poco de vainas. Se le salió el cobre a Noé.

TREMENDO SUSTO

Ya que andamos por Los Santos, dicen que por allá fue el epicentro de 5.8 grados que sacudió ayer Panamá. Mucha gente en pánico, porque la verdad fue que el sismo se sintió fuerte. ¡Santa Bárbara bendita!

MUUUUUU

El que también estuvo haciendo sus movidas fue El Toro. El hombre tuvo un recorrido ayer por el área de Azuero, en lo que llamaba Torrijos, un patrullaje doméstico.

MUY TEMPRANO

Dice que Didí estuvo en la reunión-compromiso de los precandidatos presidenciales independientes, donde los que firmaron se comprometieron a que si son candidatos no se bajarán pa' asumir una vicepresidencia. Didí les dijo que era muy temprano pa' eso y no firmó.

CABREO

En Costa del Este, un parque municipal está siendo usado por una empresa que recicla basura del área. Se está formando una ponchera, porque los residentes dicen que ellos no se oponen al reciclaje, pero qué coraje que lo hagan en un parque público.

CABREO II

Lo peor es que la empresa recicladora está haciendo todo esto sin autorización y ni siquiera tiene estudio de impacto ambiental ni nada. Dicen que los residentes se están organizando, porque no pueden permitir que este parque lo use una empresa para un negocio particular.

PATACONCITO

Pena ajena da pasar frente al cuartelito de Proteger y Servir de Viejo Veranillo; hay un basurero que se ve de toda clase de basura y alimañas. ¡Señores, ojo con esto que les resta respeto!

VOLVIO EL POTRILLO

El funcionario canalero y comerciante de estacionamientos, conocido como El Mago Potrillo, volvió a sus andanzas de siete machos. Ahora en su negocio de estacionamientos en las afueras de la feria de la Tierra de Ñato Califa, el jueves en la noche, trató de pegarle a dos funcionarias municipales que ponían orden, y si no es por un paisa que lo enfrento, quién sabe de es capaz.

LES VIENE LA TEJA

Le mandan a decir a Bertita, a Lulu y a María, que les viene un revulú desde la Contraloría, por estar usando programas del gobierno en Veraguas, para hacer proselitismo. Que ni Santana, ni San Carlos la van a defender.

MI COCHA PECHOCHA

El gran amigo y colaborador de La Decana, Mauro Endara, conocido artísticamente como Alan, vuelve con una re-edición de su éxito de 1986, esta vez con los arreglos de Iván Barrios y la colaboración del acordeonista Osvaldo Ayala. Promete ser un éxito de Carnaval.