La llorona del 28 de agosto del 2018

La Llorona

BURLADOS

Los veterinarios se sintieron burlados por las autoridades del MIDA y de Salud. Ayer se levantaron de la mesa al ver que llegaron puros funcionarios de mandos medios y no había nada de lo acordado con el Gobierno. Ahora se van a paro a partir de este martes. ¡Mi madre!

MATRAQUEO

Me dicen que entre los bandos contra Nito en el PRD, hay un matraqueo grande. Que el sábado hubo una reunión entre Zulay y El Toro. No se llegó a nada, pero me cuentan que las conversas pueden volver a ocurrir. ¡Chanfle!

CABREADO

El que salió ayer del foro de salud de la Cámara de Comercio como si le hubieran mentado la madre fue Blandoncito. Sorprendió a todos los asistentes cuando se sintió aludido de que la crisis de salud y escasez de medicinas, es culpa de este gobierno.

MATERIAS DE SECUNDARIA

Alguien que sabe de estas vainas, me dice que las materias de secundarias son las que quieren eliminar en la U, para dar paso a materias de nivel universitario relacionadas con cada carrera, pero esto pisa los callos de docentes de humanidades. ¡Cara...mbola!

GOBIERNOS DICTATORIALES

Dice alguien que los gobiernos dictatoriales de Venezuela y Nicaragua se cubren con ropaje socialista para mantenerse en el poder pero de socialista solo tienen el nombre .Cero avance en la democracia política y económica y solo crean pueblos con hambre y sed de justicia. ¡Ya esta bueno de locos y tiranos!

PEPE HUEVO ROMPE RÉCORD

Me manda un sorprendido por los viáticos de Pepe Huevo, al gastar más de 50 mil dolares en esta materia. A costa de los contribuyentes fue a EU, a Suiza y a Vietnam, entre varios países y como diputado pretende continuar con el control de la administración del Cajetón y de los medicamentos. ¡Pobres asegurados!

VAYA, VAYA

Dice que la gente del PRD fue al Tribunal Electoral pa' pedirles que no hablaran de participación de los electores, durante las primarias del 16. Que todo se dejara para el final. Que la gente del TE les dijo, vaya con eso pa' otro lado. Los informes se darán a lo largo del día. ¡Ataja!

COINCIDENCIA

Ayer Zulay convocó a una conferencia de prensa para responderle a Popy la vaina sobre el arroz de Guyana. Justo a la hora que convocó la citaron a una vaina en el TE. ¿Coincidencia?

LA INVITADA

Me mandaron a decir que la ex directora de Pandeportes, La Fara, se metió al PRD y que una vez terminen las elecciones primarias, se va del partido. Que ella se metió pa' apoyar a Zulay. ¡Santa cachimba!

CUCHILLOS LARGOS

La noche de los cuchillos largos se ha desatado en Veraguas y además incluye lanzas largas. A lo interno del partido de Omar, han aparecido las interminables listas con nombres y fotos de las botellas, litros, garrafones y damajuanas que se tenían con presupuesto de la Asamblea Nacional.

CANDELAZO

La corrupción de la Asamblea toca al hermano y cuñada del alcalde de Santiago. Que el mismo Rubén, que está apoyado por Moley para que sea representante en un corregimiento llamado San Martín. Que Luis, Pelé y Moley son los consentidos de un diputado.

SE QUEDÓ QUIETO

Por el partido de los locos un Porfirio que iba a cantar los asuntos de Riegos de Tonosí, las bolsas de comidas repartidas en Veraguas, el caso de Portobello en Colón y la ampliación de la carretera de Divisa a Las Tablas, se arrepintió a última hora y prefirió presionar, pactar y si se puede chantajear. ¡Ups!

PRESIÓN

Dice que hay presión desde el Ejecutivo pa' que los diputados ratifiquen en el pleno a la recién estrenada directora del IFARHU.