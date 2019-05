La llorona del 27 de mayo del 2019

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



NERVIOSITOS

Dice que por los lados del Consejo Nacional de Seguridad, las vainas están ‘mírame y no me toques'. Que los reveses que han sufrido en estos días con lo de la Procuraduría Paralela, los peritos en el juicio de los pinchazos y las declaraciones de Mirones, los tiene nerviositos. ¡Ataja!

NERVIOSITOS II

A propósito de Mirones, el hombre habló alto y claro: que el Consejo Nacional de Seguridad no debe usarse nunca más para armar expedientes. Parece que se viene una investigación por estos lares y que las trituradoras están trabajando a todo vapor. ¡Mi madre!

JODIDOS

Me cuentan que un agente pasó al retiro de la PN con rango de subteniente hace un año, pero la institución no concreta la jubilación alegando que no tiene dinero. Sin embargo, aseguran que a comisionados y subcomisionados les pagarán vacaciones acumuladas antes de pasar a retiro. Dice que son 400 policías en retiro que pasan por este calvario. ¡Joder!

JODIDOS II

Me dicen que hay un aproximado de 400 unidades que tienen un año de estar esperando la jubilación y nada. Que les siguen sacando todos los descuentos y a los comisionados les conviene que demore porque siguen cobrando sus gastos de representación. ¡Cara...mbola!

SORPRESA

Ayer se realizaron elecciones en la Unión Europea y los grandes partidos perdieron peso en la Eurocámara ante el ascenso de Verdes, liberales y euroescépticos. ¡Jo, están Lombana y Ana Matilde hasta que se frotan las manos!

FISCAL TRAVIESO

Me mandaron esto: Que el fiscal de Chorrera, que era juez de comercio municipal en el 725, se salió con la suya porque se llevó a trabajar a la fiscalía a su pareja sentimental de años, sí, de años, y con la que tiene una niña. ¡Se parece a ti, igualita a ti!

FISCAL TRAVIESO II

Y agrega que ese mismo fiscal travieso dejó como juez de comercio municipal en el 725 a uno que no sabe ni manda y que la que sabe y manda es a la que le toca barrer y no barre. ¡Qué bárbaro!

LA GOTERA

Me mandan a decir que la iglesia San Francisco de Asís pareciera que no la hubieran arreglado, pues las paredes y puerta lateral están todas brotadas. Dice que las columnas de la parte interior están igual por las filtraciones. Preguntan si todavía está la garantía o si dejaron que se perdiera.

LA GOTERA II

Dice que en el elevador recién instalado para subir al órgano de la Catedral, hay una gran gotera desde hace más de un mes. La Catedral la consagró el santo Padre durante la JMJ. Dice que lleven el ‘sellalotodo' pa' evitar que esa gotera cause estragos.

ACP: OPORTUNIDAD PERDIDA

Dice alguien que la renuncia de dos designados a la Junta Directiva del Canal le dieron la oportunidad a Pacha de cumplir la promesa que hizo hace un par de años de retomar la representación laboral en ese cuerpo rector de la ACP, con lo cual hubiese satisfecho una aspiración nacional. En su lugar insistió en escoger de su entorno, entorno que no siempre huele a limpio.

VIVAZA

Me mandan a decir que la jefa del municipio de Arraiján está despidiendo a su personal de campaña y a su vez nombrando a funcionarios con discapacidades físicas con el fin de que el nuevo alcalde no pueda destituirlos por sus condiciones. ¡Chanfle!

NORUEGA, EN LA MIRA

El mundo mira a Noruega a ver si chavistas y no chavistas se ponen de acuerdo y ponen fin al descalabro venezolano. Bueno, amanecerá y veremos.