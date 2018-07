La llorona del 27 de julio del 2018

La Llorona

PRODUCTORES PRESIONAN

La marcha de los productores, ayer, fue la muestra del colmillo. Los productores llegaron con caballos y hasta unos ejemplares de ganado y recorrieron desde la estatua de Balboa, en la Cinta Costera, hasta la Presidencia. La marcha fue para exigir al gobierno un alto a las importaciones y revisión de los TLC, entre otras cosas.

PRODUCTORES PRESIONAN II

Los productores denuncian que los productos importados no solo son más caros, sino que vienen con hongos y ponen en peligro la seguridad alimentaria nacional. Leche que no es leche, queso que no es queso, y eso no es proteger a los panameños.

DE VACA

Me dicen que hace casi dos semanas que a la vice Isabelita no se le ve por la Cancillería. Alguien que tiene cómo saberlo, dice que tomó en serio unas vacaciones y se fue a Europa a pasear con su familia. ¡También tiene derecho!

APORTE DEL CANAL

Ayer dijimos que el presupuesto del Canal para 2019 es de 1,736 melones. Lo correcto es que ese será el aporte que dará el Canal al gobierno el próximo año. ¡Vale la aclaración!

SE LA ECHARON

Ayer me enteré de que a la jueza ejecutora del Banco Hipotecario Nacional, Rosibel Vergara, la despidieron. La acusan como la gestora de una glosa sobre vainas turbias que se denunciaron a través de esta columna. ¡Chuzo! van a tener que botar a los que están fuera del compinche, porque todos son informantes.

BOTELLONES

La glosa por la que botaron a la jueza decía así: ‘Dicen que en el BHN hay dos abogados que cobran dos mil quinientos rúcanos, pero no tramitan nada de lo que dicen. Un compinche interno les firma los recibidos conforme y así está andando la rueda de la corrupción bien aceitadita. Le mandan a decir al Camaronero que se dé una vueltecita por allá'. ¡Santa cachimba!

PURO BOCHINCHE

Me mandaron, de la esquina de Zulay, la siguiente información. Que ella ‘ni se baja ni hace alianzas con nadie. Que Juan Carlos Navarro anda con esa necedad y que él tiene todo amarrado y bla, bla, bla, pero que es puro bochinche'. ¡Santa Bárbara bendita!

MOLESTOS

Hay una queja sobre la cantidad de veces que rompen la vía España a la altura del Riba Smith. Dice la gente que a veces se les dificulta entrar o salir, porque a cada rato rompen las aceras. ¿Y esa vaina?

PONCHERA

Tremenda ponchera se ha formado por el impedimento de postulación como candidato a alcalde por el distrito capital del Loco mayor. La vaina fue que el partido de la Locura dejó este cargo para una posible alianza con otros partidos.

SE VA

Dice que aparte de Súper Mario Bros, el ministro constructor, la que también deja el cargo, a partir del 31 de julio, es la ministra de Educación. Todo parece indicar que en pocos días Pacha estará inaugurando un Gabinete prácticamente nuevo.

LEVANTAN HUELGA

Los que levantaron el paro que mantenían fueron los trabajadores del Idaan, quienes exigían el pago del aumento salarial de inmediato y que les nombren a más gente, que los que hay no se dan a basto de tanto trabajo. Ayer parece que lograron el cometido, porque levantaron la huelga.