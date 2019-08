La llorona del 27 de agosto del 2019

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



TIKI TAKE

Ayer el Loco sacó a flote una carta que le envió El Toro. El Loco tuiteó: ‘Buscando entre mis cosas encontré esta carta de un amigo, que me dicen ahora, es uno de los más interesados en que a mi todo me salga mal. Que tristeza'.

TIKI TAKE II

El Toro le respondió: ‘A solicitud de allegados a ti escribí esa carta tratando de que cesaras la persecución que sin ninguna base iniciaste contra mi, motivada por tu resentimiento de fracaso en la CSS. No hiciste caso, y ahora a mi no me importa ni interesa tu futuro. Todos esperamos se haga justicia'.

OTRA DE RAULITO

Por ahí anda circulando información acerca de que en sus andanzas Raulito falsificó documentos y le birló las sociedades a los hijos del Loco mayor. Tantas malas mañas, ¿será por lo del García?

LA MALA, MALA

Sobre la misma familia, también me contaron que cuando La Mala supo que no llevaba chance en sus ambiciones presidenciales, perdió los estribos y comenzó el calvario para los funcionarios de la Cancillería. ¡Cara...mbola!

MALAS LENGUAS

Dicen las malas lenguas que la citación de la Asamblea a Jorge, el de Matraca, es un pase de factura, porque les quitó el pastel de la boca cuando intentaron meterle el diente al presupuesto del Canal en 2017, para la vigencia del siguiente periodo fiscal. El de Matraca se opuso y recibió el apoyo de la Junta Directiva y de la sociedad civil. Ahora quieren darle una ‘despedida'. ¡Santo cielo!

EXALCALDE EN LÍO

De los lares de Colón City me comentan que el exalcalde que quiere que coloquen el vertedero en plena área urbanizada para utilizar la costosa finca que se adquirió bajo su gestión, tiene una guerra radial contra la empresa recolectora de basura. Ya se estudian acciones legales. ¡Ataja!

CADENA PERPETUA

Duro castigo para los desalmados que han permitido la deforestación y han acabado con más de 20 mil hectáreas del Darién en siete años. Es una perversidad tan criminal como el incendio en el Amazonas. ¿Y Sempris? ¿Y el Tortugón? Por lo visto, siguen muertos de la risa.

TRISTEZA

Las cuentas van de que en Darién se deforesta 8 hectáreas al día. Hay que prohibir la tala e importar toda la madera o solo consumir madera procedente de cultivos autorizados nacionales. Todos somos Darién. Ese es nuestro Amazonas.

SE CUADRARON

La gente de la CGTP se cuadró y decidió ir contra el proyecto de ley que crea las asociaciones público-privadas (APP), que presentó el Gobierno. Entre los argumentos que plantea la CGTP contra las APP es que ‘atentan contra la población'.

¡PELEN EL OJO!

La gente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón le mandó a decir al GobierNito que pele el ojo con China. Cuando se le preguntó qué saben ellos para afirmar tal cosa, dice que ellos realizaron un foro para ver todo esto con los chinos y ‘la conclusión de ese foro fue: China no es recíproca con nadie'. ¡Santo cielo!

LLEGÓ LA PANTERA

La Policía puso a circular un vehículo equipado con alta tecnología, con el fin de hacerle frente a la delincuencia que azota el país. Este vehículo se usó en carnavales y ahora se usará para combatir la delincuencia, enviando imágenes en tiempo real a un centro de mando, mientras patrulla las calles de la ciudad.