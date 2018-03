La llorona del 26 de marzo del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



EL VIAJECITO

De la red, esta perla de Maui Saint Malo: ‘No entiendo la reunión en Jordania. Aquí la cosa está color de hormiga. CS, dizque de justicia incompleta; unos diputados cuidando sus posiciones y gobernantes paseando'. ¡Chanfle!

LLAMADITO

Y si a la preocupación de Maui Saint Malo le añadimos que antes de llegar a Jordania Pacha pasará por Roma, la vaina se pone curiosa. Dicen que este aquelarre que ocurre en Macondo ha llegado al mismísimo papa, quien no quiere tejemenejes en la JMJ y mandó su mensajito a través de su representante divino. ¡Ay padre!

JODIDOS

Por Coclé, los enfermos con insuficiencia renal ahora tienen otro problema, además del que padecen. Y es que en Penonomé no hay cama pa' tanta gente, pa' poderlos atender, así que tendrán que ser trasladados al Hospital Luis ‘Chicho' Fábrega, en Santiago de Veraguas. ¡Mi madre!

CURIOSIDAD

Mucha gente preguntando cómo lograron juntar en un mismo encuentro a Movin, Partido del Pueblo, CGTP, Bayano Digital, Alianza Estratégica Nacional, Fundación Panamá Primer Mundo, CCI y Miren, para hablar sobre corrupción.

EL MILAGRITO

El milagrito del encuentro de izquierda y derecha hablando de corrupción es responsabilidad de seis personas: Geraldine Emiliani, Temi De Obaldía, Olimpo Sáez, Jorge Gamboa Arosemena, Gerardo Berroa Loo y Juan Jované. Ya allanan el camino para un gran diálogo entre los distintos sectores.

TRAGEDIA JAPONESA

Alguien comentando que Perú vive una tragedia japonesa, porque Keiko decidió hundir a su hermano Kenji y ahora Kenji contraataca y dice que aportará las pruebas de todo el maná que recibió Keiko de Odebrecht. ¡Santo cielo!

TRAGEDIA JAPONESA II

La vaina es que ahora el mismísimo Fujimori, luego de la estrepitosa caída de PPK, no sabe por cuál hijo inclinarse. Le debe su libertad a Kenji, pero Keiko maneja las riendas del partido que se echó a PPK. ¡Ponchera!

ARROGANCIA ANTE ETNIAS

Alguien me escribió: ‘Cuando un ciudadano ngabe le cantó sus verdades al rey Juan Carlos de Panamá, éste se mostró arrogante y displicente. Mientras, la reina Isabel mira el celular y se burla del incidente con el ministro de Seguridad. Así gestionan las necesidades de los pueblos originarios'.

HORARIO ABUSADOR

Me mandaron esto: ‘Nadie comprende por qué el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas no atiende a los usuarios entre mediodía y la 1 pm. Aunque no existe una orden oficial al respecto, lo cierto es que, de manera informal, nadie puede tramitar nada durante esa hora. Magistrados más frescos que una lechuga'.

INSCRIPCIONES

Morticia dice que entre ella y su suplente lograron sumar más de dos mil ciudadanos a los libros perredistas. Está a la espera de la verificación de la gente del TE. Todavía esperan más.

VIÁTICOS SIN CONTROL

Y sigue: ‘A propósito, el contralor Humbert debe investigar por qué los tres magistrados de Contrataciones Públicas siempre solicitan viáticos (para sus constantes e interminables viajes al extranjero) con montos más allá de lo indicado en las solicitudes. Se embolsan entre dos y tres mil panchos adicionales, en promedio'.

CALLADITO

Dicen que Nito está muy concentrado en su agenda. Que después de la cabalgata, inició su quinto patrullaje por el país. Está metiéndole a la estructura y organización y construyendo una opción que crece sin mucha alharaca. ¡Musculatura en silencio, dicen!