La llorona del 26 de febrero del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



CON LOS JEQUES

Luego de que los diputados se le voltearan, dice que Pacha decidió seguir su agenda y viajó a Medio Oriente. Allá se encuentra con los jeques y va a participar del Global Business Forum Latin America 2018.

CON LOS JEQUES II

Dice que Pacha viajó a Emiratos Árabes Unidos para reunirse con empresas y fondos de inversiones y aprovechará para promocionar Panamá como un ‘hub' regional de servicios, finanzas y logística.

CAYENDO

Según las estadísticas, el desempleo aumentó de 5.5 a 6.1 por ciento. Bueno, ahora falta que salga el Dulcineo a mostrarnos otro restaurante lleno a reventar, para desmentir estos nuevos informes, porque, como dice él, la economía está volando. ¡Ataja!

PA' LOS TIGRES

Ya que hablamos de economía, ahora se reporta que Franquicias Panameñas, que aglutina a KFC, Dairy Queen, Taco Bell, Chilly's, Pizza Hut y paletas y helados Topsy, registró pérdidas por dos melones el año pasado.

PA' LOS TIGRES II

Como si fuera poco, los medios de comunicación se han sacudido este año a mucho personal, porque la economía está pa' los tigres. A la gente del Grupo Rey también le fue mal en 2017, con una pérdida de más de 25 melones. ¡Jooooo!

VUELVE EL COCO

Grupo Iniciativa por la Paridad presentará la postulación de Maribel Coco al IX concurso Mujeres Destacadas de la Defensoría del Pueblo, hoy a las 2:00 p.m., en la oficina del ‘ombudsman'.

LIBRO-JATO

Me mandó esto un lector: ‘Las bandas educativas deben ser investigadas por el Ministerio Publico y detectar cuántos millones en comisiones se entregan por las casas editoriales para funcionarios y directivos de colegios en detrimento de los padres de familia. Démosle la delación premiada al libro-jato'.

LÁGRIMA$ Y $UFRIMIENTO$

Me llegó esto: ‘Cuando los tres compinches de Contrataciones Públicas se enteraron del nuevo decreto que impone límites para el pago de viáticos a los funcionarios que viajan hacia el extranjero por diferentes motivos, el dolor y el llanto fueron tan evidentes que los subalternos pensaron que se les había muerto un pariente'.

LÁGRIMA$ Y $UFRIMIENTO$ II

Y agrega: ‘Ahora los tres magistrados trashumantes ¿pero con los dineros del Estado y no la plata de ellos? iniciaron un ‘proceso de reingeniería' para que sus misiones oficiales no superen los 30 días: Ya no tiene ningún sentido pasar más tiempo en el exterior sin esas asistencias económicas (gruesas e ilimitadas)'.

LE TOCA AL BÚHO

Ahora le toca al Búho Pinzón presidir el Consejo de Administración de la Escuela Iberoamericana de Policía (Iberpol). México dejó el potro y ahora le toca a Panamá hasta 2019. ¡Chanfle!

PERROS-TONGOS

Ya que hablamos de policías, dice que ahora una camada de perros-tongos se encargarán de vigilar áreas como la 24 de Diciembre, Tocumen, San Miguelito y Colón. Los perros buscan blanca nieve y demás yerbas aromáticas y están muy entrenaditos en esos menesteres. ¡Guauguauuu, que quiere decir alto!