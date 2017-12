La llorona del 26 de diciembre del 2017

La Llorona

TACLA, TACLA, TACLA

La ponchera con el culebrón brasileño, parece que cogió fuerza con las declaraciones de Tacla y que ahora involucran a la empresa FCC. Según Tacla, FCC y Odebrecht se ponían de acuerdo cómo se triangulaban las coimas. ¡Chanfle!

TACLA, TACLA, TACLA II

En las redes circuló una de las declaraciones de Tacla, pero son cuatro en total. Dos de ellas revelan detalles muy concretos que por lo menos te levantan las cejas del asombro. Hoy Adelita nos desentraña todo lo que dijo Tacla en ambas declaraciones. ¡Esta no es lunera, es una bombita marciana!

NUEVA ESTRATEGIA

Me cuentan que las magistradas designadas pasaron Navidad muy nerviosas, porque hasta ahora no tienen los votos pa' ser ratificadas. Alguien me dijo que ahora parece que van a empezar a hacer contacto con diferentes grupos, a ver si capean el temporal. ¡Chanfle!

CERRANDO FILAS

Me dicen que los diputados perredistas y de la locura están cerrando filas y se mantienen en su posición de rechazo de ambos nombramientos. Hoy empieza el guaqueo en la comisión de Credenciales para recibir opiniones sobre ambas designadas magistradas.

COMPARACIONES

Tremendo arroz con mango se le ha formado a PPK en Perú por el indulto que le dio a Fujimori. La gente interpreta el indulto como el pago pa' que no lo destituyeran por haber recibido maná de los brasileños y se quiso mantener con la boca llena, pero haciendo el papel roncón contra Odebrecht. ¡Ataja!

LA LÍNEA

El Loco mayor le mandó su línea a todos los diputados de la locura. Les dijo que está prohibido habilitar suplentes pa' votar por las designadas magistradas. La vaina es que el grueso de su bancada ha estado comiendo hace rato con los ñames.

QUEJA CIUDADANA

Dice alguien que los policías de tránsito boletean por mantener luces led en los autos, aun cuando estas sean solo los foquitos pequeños que solo emiten una pequeña iluminación. Ni porque sean de fábrica te perdonan, así que los conductores están molestos por esta vaina.

CORDERITOS

Dice que Guatemala va a trasladar su embajada en Israel y la pondrá en Jerusalén, siguiendo el mandato gringo. No se extrañen de que Panamá siga el mismo camino, más cuando nos abstuvimos en la votación de la ONU que condenó esta decisión gringa en Israel.

DIRECTO Y SIN ESCALAS

Dice que 17 horas va a durar un vuelo entre Panamá y Shangai. Air China lo inaugurará en marzo, como parte de la nueva ruta de aviación que se abre entre los dos países, luego del establecimiento de relaciones diplomáticas. ¡Ajooo!

GOLOSOS

Dicen que otra vaina que está en los planes de los glotones alrededor del gobierno es Chan 2, la represa hidroeléctrica que Odebrecht tuvo que devolver luego del escándalo. Ahora están las aves de rapiña con ganas de recibir el contrato. ¡Cara…mbola!

VIENTOS Y TEMBLORES

Pasando la Navidad, una serie de temblores sin mayores consecuencias sacudieron el país. La vaina es que ahora los vientos alisios parece que se alistan pa' pegar con fuerza en el país. Ya Sinaproc está enviando advertencias. ¡A tener cuidado!